La Salle des Banquets du Centre International de Conférences de Bamako (CICB), a accueilli ce jeudi 27 février 2025, la cérémonie de lancement du projet Culture Mali 2025. Présidée par le Ministre en charge de la Culture, M. Mamou DAFFÉ, cette initiative s’inscrit dans la vision de Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État, qui a décrété 2025 comme l’Année de la Culture au Mali.

La cérémonie a réuni plusieurs membres du gouvernement, dont SEM. Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, M. Alhamdou Ag ILYENE, Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Mme DIARRA Djénéba SANOGO, Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et M. Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA, Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le projet Culture Mali 2025 vise à inculquer une culture du Mali Kura à la jeunesse à travers nos valeurs sociétales, à promouvoir les talents artistiques de manière accrue et à repositionner durablement et positivement l’image du Mali sur la scène internationale. Culture Mali 2025 vise également à promouvoir et à valoriser le riche patrimoine culturel malien, raviver la fierté nationale et renforcer la cohésion sociale.

Source : La Différence

