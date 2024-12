L’agence de promotion et de vente d’œuvres d’art, Agansi, a organisé la première édition de Agansi Awards dans les locaux du complexe Blonba, le samedi le 14 décembre 2024.

Les reconnaissances de Agansi, c’est une cérémonie de reconnaissance des acteurs des arts plastiques au Mali. Placée sous le thème : « Célébrons les talents du Mali », aux dires de Massira Touré, vise à encourager ces talents de l’ombre, qui travaillent toute leur vie dans un secteur qui n’apporte pas beaucoup tout le temps.

C’est dans une ambiance conviviale sous de belles sonorités de Djélimadi Sissoko et son groupe que les festivités ont débuté par une visite virtuelle des œuvres accrochées à Agansi pour ensuite donner place à la visite des œuvres des dix artistes du programme « Les artistes de Agansi ». Une exposition aussi belle dans l’agencement ou la disposition qu’en esthétique et en couleur. Allant du figuratif à l’abstrait, en passant par les dimensions diverses, les œuvres suscitaient tantôt de l’interrogation… tantôt accrochaient au point de ne plus vouloir les quitter de vue… tantôt l’on se demandait de quelle matière est faite ces dessins.

Autant de questionnement et de fascination en face de ces dessins, peintures, installation, sculpture…

Un pêlemêle de toiles créées à base de tissus, de matière de récupération comme le wax, le jeans, l’aluminium, le coton, les métaux et autres pour donner de telles textures dans une précision parfois assez irréelle.

« Les artistes de Agansi, est un programme de Agansi, qui dans sa vision, depuis sa création s’est donnée comme objectif et vision de donner de la lumière aux artistes plasticiens. La question c’était comment faire pour leur rendre hommage ou reconnaitre ces personnes (les jeunes comme les doyens), qui passent leur vie dans les ateliers de création. C’était d’abord un appel à candidature que nous avons lancé, il y’a un an et un jury qui a travaillé pour sélectionner 10 jeunes plasticiens. C’est un programme, qui a consisté à organiser des résidences, des ateliers thématiques, des ateliers de formation, des campagnes digitales pour donner de la visibilité aux artistes de Agansi. Ce sont ces parcours qui ont permis d’attribuer aux artistes des points. Ce projet, dès le départ a été construit sur des bases qui font aujourd’hui que nous ne donnons pas ces prix par affinité mais par reconnaissance du mérite », a expliqué Massira Touré.

Un projet avec différentes composantes car il y’a eu aussi « les expositions de Agansi », qui consistait à exposer les sur la plateforme Agansi pendant 10 mois à raison de deux artistes chaque deux mois. D’ailleurs la première exposition s’est faite en présentiel et en ligne. Au total, une dizaine d’artistes : Dramane Toloba, Amadou Opa Bathily, Ibrahim Ballo, Mariam Kimbiri, Seydou Traoré, Souleymane Guindo, Ange Dakouo, Abdoulaye Ben Diakité, Hamidou Koumaré, Daouda Traoré, qui ont bénéficié de tous les avantages de ce programme en termes de coaching et de reconnaissance. Ils ont reçu chacun un trophée lors de la cérémonie de Agansi Awards en guise de reconnaissance pour leur travail.

Des tableaux de reconnaissance ont été remis aux mécènes comme Ibrahim Guindo dit Akim, Coumba Bah, Célia Dalmeida, Chab Touré, et aussi aux structures comme le Fonds Africain pour la Culture, les ambassades des pays Bas, de la Suisse.

L’organisatrice a été chaleureusement félicitée et encouragée par les uns et les autres pour avoir posé ce premier pas et attendent la prochaine édition de ce programme.

Aminata Agaly Yattara

