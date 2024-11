Le Royaume du Maroc, pays invité d’honneur!

La 14ème édition de la Biennale africaine de la Photographie (Rencontres de Bamako) s’est ouverte le samedi 16 novembre 2024, au Musée national du Mali à Bamako. Cette présente édition qui coïncide avec le 30ème anniversaire de l’évènement a pour pays invité d’honneur le Royaume du Maroc venu à la fête avec une forte délégation. Cette Biennale se poursuivra jusqu’au 16 janvier 2025. Et des espaces d’exposition photographique restent ouverts dans plusieurs endroits à Bamako et d’autres villes du Mali.

Placée sous le haut patronage du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Assimi Goïta, la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre Chef du Gouvernement, le Docteur Choguel Kokalla Maïga ,en présence de plusieurs membres du Gouvernement dont Andogoly Guindo ministre en charge de la Culture. Cette 14ème édition qui coïncide avec le 30ème anniversaire de l’évènement a pour pays invité d’honneur le Royaume du Maroc venu à la fête avec une forte délégation.

Le Burkina Faso et la République du Niger sont les pays invités spéciaux. Ils étaient représentés par le Colonel Abdourahmane Amadou ministre de la Jeunesse, des sports de la Culture et des Arts Porte-parole du Gouvernement du Niger et monsieur Mamadou Dembélé, Directeur de Cabinet du ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso.

Les photographes du continent et de la diaspora sont venus en grand nombre, des hommes de média, la presse internationale, des artistes de renom comme Barthélémy Togo ont honoré de leur présence l’événement, malgré le contexte.

Une invitée surprise a retenu l’attention des participants : Mme Françoise Huguier (82 ans), artiste photographe, une pionnière des Rencontres de Bamako.

La cérémonie d’ouverture haut en couleur était animée par l’ensemble instrumental du Mali. Elle a été ponctuée par plusieurs allocutions dont celles du ministre chargé de la Culture et du Chef du Gouvernement.

Dans son discours, le ministre Andogoly Guindo s’est réjoui de la tenue de cette édition malgré les péripéties, les manœuvres de sabordage qui ont émaillé son organisation. Il a remercié le Président de la Transition et le Gouvernement dont la détermination et le soutien ont rendu ce rendez-vous de Bamako possible. Après un survol historique de la Biennale Africaine de la Photographie/Rencontres de Bamako, il a salué la vision des pères fondateurs de cette fête panafricaine de la Photographie et leur a rendu un vibrant hommage.

Trente ans de célébration du génie africain, trente années de tissage de liens, de partage d’émotions, cette 14ème édition consacre la maturité de la Biennale africaine de la Photographie. A l’instar du Dak’Art, du Massa et du FESPACO, elle s’impose comme l’un des rendez-vous culturels les plus importants du continent a-t-il indiqué.

Jusqu’au 16 Janvier 2025, les Rencontres de Bamako vont offrir la possibilité aux artistes de traiter, avec leur inspiration, leurs aspirations, un sujet d’actualité, et d’en tirer beauté, expression, réflexion et lecture personnelles.

Dans son allocution, le Premier ministre a salué et remercié Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc pour avoir accepté l’invitation du Mali, tout en rappelant les liens historiques qui unissent les deux pays. Il a également rendu hommage aux artistes du continent, car pour lui, ils sont les premiers ambassadeurs de leurs pays. Ils les a exhortés à continuer le combat pour la souveraineté culturelle de l’Afrique et à inspirer le monde pour l’ancrage d’une culture de paix dans le monde.

Le thème central de cette édition KUMA ou la parole en français inspiré de la chanson de Salif Kéïta parrain de l’évènement est une invite à la réflexion sur les enjeux et les dangers de la parole.

La Biennale qui vient d’ouvrir ainsi ses portes se poursuivra jusqu’au 16 janvier 2025. Des espaces d’exposition photographique restent ouverts dans plusieurs endroits à Bamako et d’autres villes du Mali.

