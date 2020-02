Du 28 février au 1er mars 2020, Canal+ organise un grand casting pour les jeunes comédiens et humoristes dénommé le ‘’Concours Canal+ comédie Bamako’’.

L’information a été rendue publique le mardi 25 février par le Directeur général du groupe audiovisuel, Moussa Tiémoko Dao à la faveur d’une conférence de presse tenue dans les locaux de Canal+.C’était en présence des humoristes Djélimoussa Kouyaté ‘’ATT Junior’’ et Oumar Manè.

Leader dans l’édition des chaînes Premium et Thématique, le groupe Canal+, depuis plusieurs décennies, soutient la culture africaine à travers la promotion des œuvres audiovisuelles et la co-production des séries et films. L’objectif visé est de contribuer au développement de l’industrie humoristique au Mali.

«On travaille sur ce projet depuis huit à neuf mois. On s’est fait accompagner par des humoristes nationaux comme ATT Junior, ceux de la sous-région dont Oumar Manè de la Guinée Conakry, pour qu’au-delà de leursexpertise et compétence, nous puissions ensemble offrir aux jeunes talents maliens la possibilité de bénéficier de l’encadrement, bien évidemment de l’exposition médiatique, artistique et humoriste. Il y a une sélection qui sera faite sur les trois journées de casting, à l’issue desquelles ceux qui seront retenus seront formés, coachés et encadrés et ils passeront sur la chaîneCanal+ Comédie…donc ce sera l’humour du Mali fait par les jeunes talents», a déclaré le Directeur général de Canal+, Moussa T. Dao,

Pour l’humoriste ATT Junior, le Mali a besoin de ce genre d’initiatives : «l’humour permet de se détendre, de dégager le stress, et il est temps d’exporter le talent de nos comédiens. Ce concours répond à un besoin au Mali…».

Les candidats retenus seront sélectionnés, formés et encadrés par les humoristes Djélimoussa Kouyaté ‘’ATT Junior’’ et Oumar Manè de la Guinée Conakry.

Bintou Diarra

