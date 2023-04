Culture : Faire de Kidal, une destination d’opportunités

Prenons un fonctionnaire né à Kidal, grandi à Kidal, y ayant fait une grande partie de ses études. Si aujourd’hui, il est muté à Kidal en tant que fonctionnaire, il y a une très grande chance qu’il le prendrait comme une punition.

Dans notre récit national, Kidal est une destination de punition. Il y a quelques semaines, l’excellent magistrat Mohamed Koné l’a illustré. Dans son interview sur Djoliba TV, l’exemple qu’il a donné pour démontrer qu’il a été puni dans l’exercice de sa fonction a été sa mutation à Kidal. Comment voudrions-nous que Kidal se sente malienne si nous continuons à l’associer à un récit national négatif ?

Nous devrions renouveler le récit Kidal. D’abord en lui confiant une mission plus entrepreneuriale, plus moderne, plus attractive. Par exemple, nous pourrions décider de faire de Kidal un centre mondial de l’énergie solaire. Par ce projet, construire une nouvelle ville moderne Kidal, avec des services, des écoles, des universités, des laboratoires, des banques, des usines, des centres professionnels… tous liés à la recherche, au financement, à la production et à la vente de l’énergie solaire.

Et par exemple, à travers une grande conférence internationale à Dubaï et une opération ambitieuse mondiale de relations publiques, vendre ce projet Kidal aux Maliens et aux investisseurs du monde entier. Sûrement, Kidal en deviendra une destination d’opportunités.

Beaucoup d’entre nous se battront pour y être mutés et les entrepreneurs y verront un excellent territoire d’opportunités.

Alioune Ifra Ndiaye

