Démocratisation de l’art à travers des After-work : L’artiste plasticien Boubacar Samaké à l’honneur

Ce vendredi, 25 août 2023, la cour de l’AMALDEM sis à Lafiabougou a servi de cadre à une cérémonie de présentation des œuvres d’arts de monsieur Boubacar Samaké au grand public qui, est spécialiste dans la fabrication des petits vélos, des petites motos, des tableau… Ses œuvres sont confectionnées sur la base des fils fer, des caoutchoucs.

Organisée par Amanita Agali Yattara, responsable de l’association Express Service qui, est porteur du dit projet intitulé Démocratisation de l’art à travers des After-work, il est soutenu par le fonds Maya et également par le réseau Kia à travers l’accompagnement de l’Union européenne.

« Je fais ce travail depuis à bas âge, je fabrique des tableaux, les petits vélos, des petites motos, la teinture ‘’BOCOLAN’’. Je peux faire mieux que ce que vous aujourd’hui, mais les moyens me manquent. J’appelle toutes les personnes de bonne volonté, les ONG et les autorités à m’aider à réaliser mes projets afin que je puisse subvenir aux besoins de la famille et former plus de jeunes dans la cour de l’AMALDEM’’, explique M. Samaké handicapé physique de son état.

Pour Aminata, l’idée de cette activité est de faire sortir les artistes et leurs œuvres des différentes galeries, des ateliers de créations pour les amener vers la population et plus précisément dans les quartiers ou les jeunes n’ont pas accès aux galeries afin qu’ils voient les œuvres d’arts ainsi que les artistes. Il s’agit également de permettre aux jeunes d’accéder à ce monde.

S’agissant du choix de M. Samaké, Mme Aminata Agali Yattara a fait savoir qu’elle le connait depuis plus de vingt ans dans ce domaine. ‘’Il a énormément de difficultés et si moi dans ce projet je peux lui permettre de se faire une petite place ou de permettre la population à le connaitre et l’approcher, pourquoi pas l’appuyer financièrement pour qu’il puisse créer d’autres œuvres, de se prendre en charge, pourquoi pas. Venir en aide à de telle personne peu connue par le grand public est un plaisir pour moi. »

