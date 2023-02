Festival sur le Niger : Des agences Orange Mali aux côtés de sa clientèle

Les agences d’Orange Mali installées à la foire agricole et artisanale c’est aussi ça le festival sur le Niger. En effet, à travers ses agences ouvertes sur le site de la foire agricole et artisanale, l’entreprise Orange Mali offre au public ses offres et services de proximité une aubaine appréciée par les festivaliers.

« Je pense que c’est une bonne idée car ça nous permet d’effectuer nos transferts et retrait d’argent sans trop de tracasseries », témoigne Djénéba Traoré, une cliente approchée sur le site de la foire agricole et artisanale à Ségou. Ses propos sont renchéris par ceux de Mohamed Koné, venu se faire installer l’application Sugu sur place. Mohamed affirme à son tour, apprécié la présence des agences « avoir juste à côté les agents qui nous guident et expliquent les services sans avoir à se déplacer est une bonne chose », dira-t-il.

Diarra Ibrahim du service DSI d’Orange Mali, en charge des machines déployées sur le site, indique que dans le cadre du festival, ceux sont cinq stands mis à disposition dont deux sont destinés aux positions de vente ce qui permet aux agents commerciaux de procéder eux-mêmes les opérations que celles effectuées habituellement dans les agences d’Orange.

En plus de cela, il est mis à disposition sur le site, deux autres stands à position de cyber qui donnent la possibilité aux visiteurs de surfer sur internet. A cela s’ajoute un autre stand spécialement mis à la disposition de la Presse.

Des podiums ont également été mis en place pour accueillir des artistes, ces podiums servent également de tribune aux jeux-concours organisés par Orange sur place. A travers des animations, les agents expliquent les offres et services.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

