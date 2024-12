L’Association Côté court a clôturé avec la pièce de théâtre « l’appel de la scène ». C’était à la résidence d’Allemagne.

« Dans sa famille, on dit que je ne suis pas digne de lui. Dans ma famille, on dit que je suis très toubab … ». Subitement une voix masculine retentit, celle du compagnon de l’actrice principale. Une discussion assez plaisante au départ mais qui se termine sur une note triste.

« Tu m’as dit que tu n’es vraie que sur scène et je t’ai vu et je l’ai cru … ». Finalement un duo se forme avec une artiste burkinabé, Cynthia, qui fait son apparition sous de belles sonorités rap.

Chaque pan de l’histoire était sous-tendu par un chant de rap. Une déclamation des réalités du milieu artistique tout au long de la représentation.

Ce fut les premiers mots ! Mama Koné, comédienne et présidente de l’association Côté court, dans cette pièce, évoque son parcours, sa vie de famille, sa vie de femme, les difficultés au quotidien, l’éducation des enfants, le mépris des belles-mères pour les belles filles, le mépris le problème de visa, les stéréotypes des femmes de scène, la réalité du financement du secteur culturel, les problèmes d’accoutrement…

« L’appel de la scène », écrit par cette pièce de théâtre dépeint l’histoire d’une petite fille passionnée par la lecture, perdue par moment jusqu’à la rencontre de ce vieux professeur, qui finit par trouver sa voie dans le théâtre.

Jouée pour la comédienne Mama Koné du Mali et la rappeuse Cynthia du Burkina Faso, l’appel de la scène, d’une durée de 50 minutes est

une auto fiction écrite pendant trois mois par Salimata Togola avec les éléments biographiques donnés par la comédienne Mama Koné, mise en scène par Cedrique Broussare au Burkina lors de la première représentation, par le comédien, metteur en scène Issa Coulibaly pour les représentations à Bamako.

La pièce a été sélectionnée à la suite de l’appel à candidature « les mots à la scène » de l’institut français de la France et la CITF (commission internationale du théâtre de la francophonie), la Coopération Allemande.

L’ambassadeur de l’Allemagne au Mali, Dr. Dietrich Pohlen, a dit toute sa satisfaction à la fin de la représentation. Il a profité de l’occasion pour faire le bilan des programmes et projets qu’ils ont accompagné ou soutenu au Mali cette année.

« On est femme, on a une vie, on ne doit pas coller des étiquètes selon l’appréhension que l’on perçoit de nous sur scène. Sur scène, nous campons généralement des rôles, des personnages mais nous devons être traitées et respectées comme des femmes, c’est tout ! », a dit Mama Koné à la fin du spectacle.

Aminata Agaly Yattara

