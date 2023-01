Le rayonnement culturel de notre pays a l’international : Les 10 recommandations du Ministre Andogoly Guindo

Sous la houlette d’Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et sous le haut parrainage du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, le Centre Culturel Kôrè de Ségou a abrité la première édition de la Rentrée Diplomatique du Mali sous le thème : « Faire de la culture un outil d’influence au service de l’action extérieure du Mali ». Andogoly Guindo, ministre en charge de la Culture, y a fait une intervention remarquée.

Après avoir levé le voile sur le fort potentiel culturel du Mali, Andogoly Guindo a estimé que « cette richesse culturelle ne se déploie pas d’une manière efficace, par manque de visibilité ». Il a proposé une « diplomatie culturelle pertinente et ambitieuse pourrait être élaborée par le truchement d’une convergence intelligente de la culture et de la diplomatie, pour contribuer au rayonnement international de la culture malienne ».

Et, pour cela, il a fait des propositions concrètes pour le « rayonnement culturel de notre pays à l’international ». Ce sont : La diffusion de notre culture et de nos valeurs humanistes par une diplomatie d’influence, une diplomatie de résultats à travers des réseaux intégrés ; la création de vitrines culturelles dans nos représentations diplomatiques à l’étranger ; – la désignation des Ambassadeurs de la culture malienne ; l’organisation de journées culturelles dans les pays où vive une forte communauté malienne ; la dotation des Ambassades et Consulats généraux de matériels promotionnels pour une meilleure visibilité de la culture malienne ; la nomination des cadres du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie hôtelière et du Tourisme aux postes de Conseillers culturels dans les Ambassades ; l’organisation des expositions dans les Ambassades et Consulats généraux ; l’organisation des échanges culturels avec certains pays amis ; l’organisation des expositions dans les Ambassades et Consulats généraux ; la dotation des Ambassades et Consulats généraux d’œuvres d’art représentatives de la culture malienne ; la participation des créateurs maliens aux rencontres culturelles etc.

Assane Koné

