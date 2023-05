Le jeudi 18 mai 2023, la plateforme Agansi a procédé au lancement officiel de son projet “les expositions de Agansi” sous le thème : “Duo de couleur”. Une idée originale pour promouvoir les œuvres des artistes plasticiens maliens à travers des expositions virtuelles.

Créé depuis 2017, Agansi est une plateforme qui a pour but de diffuser les œuvres d’arts plastiques. Massira Touré, promotrice de Agansi, explique que “depuis 2021, nous avons lancé un programme où tous les trois mois nous faisons des résidences avec les artistes que nous accompagnons. Nous avions des difficultés pour organiser des expositions”.

Pour pallier ces difficultés, Agansi a initié le projet “les expositions d’Agansi”, financé par le Fonds africain pour la culture (ACF). Il consiste à organiser une série d’expositions virtuelles et une campagne de communication digitale pour promouvoir les œuvres des artistes plasticiens maliens.

Dix artistes ont été choisis pour présenter leurs œuvres à travers cinq expositions pendant cinq mois, soit deux artistes par mois. Ces œuvres seront présentées sur le site web Agansi sous forme d’exposition virtuelles qui permettront de présenter les œuvres à un public plus large et créer un maximum de visibilité entre le monde du digital et le monde de l’art.

Pour cette première exposition du projet, le choix a porté sur deux artistes plasticiens Seydou Traoré et Dramane Toloba. Passionné par la récupération, Dramane Toloba collectionne les morceaux de tissu wax, les papiers journaux pour réaliser ces œuvres. “Mon but aussi c’est de faire du recyclage”, ajoute-t-il.

En plus des morceaux de tissu, M. Toloba utilise de la peinture acrylique, des trombones et aussi des fils. Il explique que le thème abordé dans ses tableaux parle très souvent du rôle de la femme dans la société, de l’évolution de la technologie et surtout le thème principal qui est la lumière.

“Les personnages sur mes tableaux ont des têtes sous forme de lumière, c’est pour montrer cette petite lumière que chacun a en soi”, déclare-t-il.

Seydou Traoré pour sa part utilise le jean comme support qui, selon lui, lui permet de valoriser ce tissu et de contribuer à l’assainissement de l’environnement du pays. A travers ces œuvres, il vulgarise des messages de paix et de cohésion sociale car vu le contexte actuel du pays qui a fort besoin de paix, nous dit-il.

Un mélange de couleur bien harmoniser avec des objets récupérés pour créer une œuvre d’art magnifique, tel est l’ambition de ces deux artistes.

Les œuvres peuvent être visitées et achetées à travers le site web www.agansi.com.

Zeïnabou Fofana

