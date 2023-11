L’institut français en collaboration avec l’Agence de Communication FuturCom Planète a organisé, le mercredi 08 novembre, une projection de film et de compétition de jeux vidéo à l’intention des scolaires. Cette activité entre dans le cadre de la 10e édition du festival international de nouvelles technologiques et de l’animation, qui se déroulera du 10 au 11 novembre au Musée national et du mois de novembre numérique.

Organisée par l’Agence de Communication FuturCom Planète, le festival international Planète A ou festival de nouvelles technologiques et de l’animation se tiendra du vendredi 10 au samedi 11 novembre au musée national. C’est un évènement qui met l’accent sur les nouvelles technologiques et les outils numériques afin d’en faire des opportunités de développement et d’épanouissement de la jeunesse.

Il s’agit, selon le Directeur général de FuturCom Planète, de mettre en avant tous les nouveaux outils numériques et technologiques qui facilitent le quotidien. Selon Mohamed Coulibaly, à travers l’industrie du jeu vidéo et le E-sport, les jeunes ont l’occasion de représenter le Mali lors des rencontres internationales de jeux vidéo. Il s’agit de faire des jeux vidéo une opportunité de développement en mettant l’accent sur l’épanouissement de la jeunesse malienne.

Pour cela, il faut être conscient de son rôle de citoyen et jouer toute sa partition dans la construction du pays. D’où le thème : Sports digitaux, jeunesse et citoyenneté, a assuré Mohamed Coulibaly. Le festival sera marqué par la présentation des outils numériques techniques comme l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les jeux vidéo, les outils mobiles, les consoles qui peuvent permettre à la jeunesse de faciliter son quotidien en développant des projets.

Il sera aussi marqué par des expositions, des conférences-débats et des ateliers sur le thème comment gérer les écrans. S’y ajoutent des festivals culturels et bien d’autres activités récréatives. « C’est vraiment un festival complet », a commenté Mohamed Coulibaly. Il faut ajouter que le festival international A est organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Concernant le mois numérique, c’est une activité initiée par les Institutions français à travers le monde qui ont décidé de dédier tout le mois de novembre au numérique.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

