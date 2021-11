Ousmane Samake, écrivain : Vulgarisation du concept de Biblio-Bambarisation

Déjà auteur de deux livres, Ousmane Samaké dévoile un nouveau pan de son concept de Bambarisation. Il s’agit de la Biblio-Bambarisation. Un instrument dont l’auteur veut se servir pour vulgariser son concept.

A la question de savoir pourquoi ce projet Biblio-Bambarisation, l’écrivain Ousmane Samaké rétorque que c’est un acte ostentatoire et uniquement bénévole qui consiste à une distribution gratuite de ses livres dans les bibliothèques du Mali. Une manière, selon lui, de prouver qu’il faut de la référence, du repère ou un point de mire pour un départ. « Et si aujourd’hui on se réfère aux grands hommes du passé. Eh bien ils ont accepté de se sacrifier, de sacrifier leur temps et leurs moyens financiers pour y arriver. C’est incontestablement dans cet esprit que la Bambarisation s’inscrit », ajoute-t-il avant d’argumenter que la Bambarisation est un symbole de foi parce qu’il est un mouvement de masse, le destin croisé de tout un peuple, de tout un continent uni par une même croyance, une même vision et un même esprit : le développement.

Avec le projet Biblio-Bambarisation, l’écrivain malien veut donner une chance égale à chaque Malien vivant sur le territoire, de se familiariser avec le concept, de lire gratuitement ses livres dans les bibliothèques du pays et de découvrir les merveilles de la culture à travers ses ouvrages. Une démarche qui est déjà en bonne voie dans la mesure où la Bambarisation fait son petit bonhomme du chemin et s’est ancrée dans le quotidien des Maliens.

A l’avenir, pour cet ambitieux projet, le concepteur de la Bambarisation compte pérenniser le concept dans le comportement des Africains. « C’est bien possible », y croit-t-il fermement : « Le pouvoir, dit-on, c’est la connaissance et par conséquent, l’Afrique et ses dignes fils doivent devenir puissants et sortir des ténèbres de l’ignorance asservie de doutes et de contradictions longtemps entretenus par l’obscurantisme inégalable des élites ».

Ecrivain au style atypique, Ousmane Samaké, Alias H’ERZ Baba Cool ou Chasseur de Parole (Kouma Dozo) possède plusieurs casquettes. En effet, le Lieutenant-colonel Sapeur-pompier est également le Directeur régional de la Protection civile de Kidal.

Parallèlement à sa fonction étatique de sauver les vies, il s’adonne aussi à sa passion d’écrire pour contribuer d’une autre manière au développement de son pays voire du continent.

L’écrivain est déjà auteur de 2 ouvrages intéressants. Il s’agit de : L’Aventure mystérieuse de Fagnouma suivi de l’Académie africaine, « La Bambarisation du Français » Publié en France par Edilivre et de : La tête se rase mais pas sa destinée, « La Bambarisation poétique et proverbiale » paru aux Editions Le Lys Bleu, Paris, en France.

En ce qui concerne le néologisme, Ousmane Samaké ne manque pas d’inspirations. C’est ainsi qu’il a créé des mots tels que : Bambarisation : Concept idéologique, philosophique, littéraire……. Pour valoriser la culture africaine. Action de bambariser, de donner un caractère bambara africain à, résultats de cette action ; Bambaritude : Mouvement socio-culturel, ensemble des traits caractéristiques particuliers propres à la culture Bambara et africaine, Bambariser : Faire véhiculer le bambara en tant que langue, mais dans son aspect typique et original c’est-à-dire à l’africaine, Bambarisme : Ensemble des valeurs culturelles, spirituelles, artistiques, philosophiques Bambara et africaines, Bambarisateur (trice) : Participant, adhérent du concept Bambarisation. Biblio-Bambarisation : endroit où est conservée et lue gratuitement une collection organisée de livres de Bamibarisation.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :