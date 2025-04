Ousmane Sy : “Le Mali est pluriel”

By

Le Korè Baro est une activité mensuelle d’échanges et de partage de connaissances, un espace de conversation sur l’histoire, les défis, les enjeux et faits marquants mais aussi sur l’art, la tradition, le patrimoine, la gouvernance, de notre société, à travers lequel une personne ressource est invitée chaque mois pour animer une causerie- débat ou participer à une conversation.

Cette plateforme est un espace d’éducation civique, morale qui vient renforcer chez les citoyens, la fibre patriotique, une citoyenneté active et responsable, la culture des valeurs du Maaya telles que l’intégrité, le respect du bien public, le partage et l’humanisme.

Pour ainsi ce premier Korè Baro de l’année 2025, le thème retenu était : “Défis et perspectives de la gestion des territoires locaux au Mali”, animé par Dr. Ousmane Sy, le samedi 12 avril 2025 dans la salle de conférence du CCK, un échange modéré par Djibril Guissé.

C’est devant un parterre d’élèves du secondaire, d’universitaires, de chercheurs, d’acteurs culturels, d’artistes, de professionnels du secteur privé et public, d’amateurs d’art et d’enseignants, qu’a eu lieu la première édition de l’année.

Dr. Ousmane Sy, ancien ministre de la Décentralisation et des Collectivités territoriales, père de notre décentralisation et non moins agroéconomiste, a indiqué avoir été passionné par ces questions de territoire depuis toujours. Les différents postes occupés durant son parcours l’ont amené à sillonner le Mali.

“Le Mali est pluriel. C’est une nation plurielle où différentes communautés ont bâti leur identité ; où il est question de 130 terroirs et c’est important en tant que pays mobile et dont les gens se reconnaissent. La centralisation est étrangère. Il ne faut pas que les gens pensent que le patrimoine culturel est centralisé. Ce n’est pas le cas. Le patrimoine a toujours été décentralisé”, dira-t-il.

“Depuis 1960 nous sommes installés, a-t-il ajouté, dans une instabilité politique et institutionnelle. Tout le monde aspire à vivre à Bamako au point qu’il n’y a plus de place à Bamako. Tous les bras valides sont dans les rues de Bamako en vidant les territoires locaux. Tout cela doit nous amener à réfléchir et personne ne donnera de solutions miracles pour nous”, a fait remarquer Dr. Sy.

“110 terroirs au Mali risquent de disparaitre. Le constat est amer et les défis restent énormes. L’insécurité ne favorise pas non plus. Nous sommes un pays comme un mendiant assis, les mains tendues sur un sac d’or. Comment transformer ce potentiel humain en biens”, a déploré l’ancien ministre.

Il a recommandé à la lumière de ces observations, entre autres, de penser le pays à partir du local. “Nous parlons beaucoup de refondation et elle permet de regarder nos pays à partir de chez nous. Il faut encourager les administrateurs locaux (gens de l’administration à revaloriser les localités, la responsabilité des acteurs locaux). Promouvoir la contractualisation ce qui permet le développement du territoire”, a-t-il conseillé.

“Je suis passionné de territoire mais aussi de culture. Quand j’ai entendu que 2025 est décrété Année de la culture j’ai applaudi mais la question de culture ne se gère pas à Bamako. Les deux vont ensemble. Les cultures ne s’administrent pas à Bamako. Elles s’administrent à partir des territoires”.

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :