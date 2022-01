Les responsables de la Fondation Ali Farka Touré étaient face à la presse, le samedi 08 janvier dernier, au siège de la fondation à Lafiabougou, pour parler du projet de création musicale ”Wafakoye”. Objectif : contribuer à la recherche d’une paix durable et à la cohésion sociale à travers la musique.

Cette conférence de presse était animée par Vieux Farka Touré, président de la Fondation Ali Farka Touré, en présence de Bila Touré, fils aîné de Feu Ali Farka Touré et coordinateur régional de la Fondation, ainsi que plusieurs artistes collaborateurs du projet dont Sidy Mohamed AG Abou (artiste-musicien), Awa Poulo (artiste-chanteuse), Amadou Tapily (artiste-musicien) et Mody Sissoko (artiste-musicien).C’est pour apporter leur contribution à la recherche d’une paix durable que les responsables de la Fondation Ali Farka Touré ont initié ce projet de création musicale dénommé Wafakoye. Selon Vieux Farka Touré, la musique est l’une des valeurs culturelles les mieux partagées au Mali et dans le Sahel. “Le projet Wafakoye a pour but de contribuer à la recherche d’une paix durable, à la restauration de la confiance entre les communautés et à sensibiliser les populations à plus d’esprit citoyen. Ce projet, à travers les messages de sensibilisation qui sont véhiculés dans les différentes sonorités musicales riches et variées de nos contrées diverses, sera véhiculé sur les ondes des radios, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux afin de susciter chez les populations le goût du vivre ensemble”, a-t-il indiqué.

Il a également ajouté qu’un programme de renforcement de capacités des artistes sur différentes techniques de la musique, à savoir la justesse vocale, les orchestrations, les articulations, les techniques d’improvisation, les techniques d’occupation scénique, a été réalisé. “Ce programme a été suivi d’une résidence de création qui a permis de créer 7 chansons par six artistes participants, en raison d’une chanson par artiste en plus d’une chanson de groupe. Aussi, 7 clips vidéo ont été réalisés pour soutenir cette campagne de communication et de diffusion de ces œuvres musicales”, a-t-il laissé entendre. Mahamadou TRAORE

