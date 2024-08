Rendez-vous des créateurs et designers : Mali Mode Show (MMS) désormais biennale

Mali Mode Show (MMS) devient une biennale. Et Bamako accueille le Forum de la Mode et du Design du 8 et 9 novembre 2024. L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse le 15 août 2024, à l’Hôtel Azalai de Bamako.

Selon Ibrahim Guindo, Manager du Mali Mode Show (MMS), cette conférence s’inscrit dans le cadre de la clôture de la 2è édition du Mali Mode Académie, un programme initié pour répondre au besoin de l’industrie de la mode et de la créativité. La formation et l’accompagnement des jeunes créateurs sont au centre du combat mené depuis 2018 par Mali Mode Show. Il s’agit, a-t-il souligné, de leur permettre de s’épanouir, de vivre de leur passion et de participer au développement économique du pays. Ibrahim Guindo a rappelé le but de MMS qui est de créer un espace d’expression de la mode au Mali, fédérer l’ensemble des professionnels évoluant dans ce secteur, en mettant à leur disposition des plateformes de formation, de commercialisation et de réseautage, afin que la mode reste un métier vital et viable.

Ibrahim Guindo a annoncé le passage du Mali mode Show au format biennale à partir 2025. Et cela pour, selon lui, permettre de mieux organiser le secteur, bien préparer chaque édition avec des contenus innovants afin de maximiser son impact et faire du Mali une référence de la mode en Afrique. Son lancement sera fait lors du Forum de la Mode et du Design de Bamako prévu pour les 8 et 9 novembre 2024. Il a invité les partenaires, acteurs et passionnés de la mode à accompagner cette nouvelle aventure très importante pour le développement économique du pays.

Le représentant de Spirit Communication, Cheick Cissé, a présenté son agence en tant qu’acteur majeur de la communication au Mali et à travers l’Afrique. Pour lui, leur partenariat avec Mali mode Show s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement technique de l’événement.

Mme Assitan Kanté a, au nom de l’Hôtel Azalaï, remercié les initiateurs pour le choix porté sur son espace depuis 2019 « comme résidence officielle du Mali Mode Show». Cela dénote du partenariat fidèle, mais aussi et l’engagement pris par son entreprise d’accompagner les initiatives culturelles et l’entrepreneuriat au Mali.

Ousmane Coulibaly, Directeur général du Centre national pour le développement des textiles (CDAT), représentant le ministre de la Culture et de l’Artisanat, a apprécié l’initiative avant de donner l’assurance de l’accompagnement l’événement par le département.

Broulaye Koné et Diariétou Kany Coulibaly, Stagiaires

