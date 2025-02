Lors d’une cérémonie de dédicace organisée le 22 février 2025 à l’École Nationale d’Administration (ENA), l’ancien ministre du Travail et de la Fonction publique, Ousmane Oumarou Sidibé, a présenté son ouvrage intitulé « Repenser le travail ». Cet événement, marqué par la présence de nombreuses personnalités, a permis à l’auteur de partager ses réflexions sur les enjeux du travail, notamment le statut du secteur informel, qui concerne plus de 70% des travailleurs.

Dans son livre, Ousmane Oumarou Sidibé aborde des thèmes clés tels que les relations entre employeurs et employés, la place du travail informel et l’influence de la culture sur le monde professionnel. Il souligne que, tant au niveau national qu’à l’échelle africaine, le travail a été fortement influencé par des normes et des lois extérieures, souvent inadaptées aux réalités locales. Cette situation, selon lui, a entraîné une complexification des relations professionnelles et des impacts négatifs sur l’économie.

L’auteur plaide pour une adaptation des normes universelles du travail aux contextes locaux, tout en préservant leurs principes fondamentaux. Il insiste également sur la nécessité de réformer le droit du travail pour mieux refléter les réalités endogènes et d’accorder une attention particulière au secteur informel, qui joue un rôle crucial dans l’économie nationale.

Salif Diakité, président de Momentum Africa et initiateur de la cérémonie, a salué l’ouvrage comme «un tableau analytique complet du monde de l’emploi et du travail des 30 dernières années». Il a mis en avant la pertinence des propositions de l’auteur, notamment l’adaptation du code du travail aux réalités locales et la prise en compte de l’économie informelle. «Ce secteur est essentiel pour notre économie, et cet ouvrage constitue une contribution majeure à la législation du travail», a-t-il déclaré.

La cérémonie a également été marquée par les témoignages des secrétaires généraux de l’UNTM et de la CSTM, Yacouba Katilé et Hamadoun Amion Guindo, ainsi que Seydou Sissouma modérateur des débats et non moins membre de momentum africa, qui ont salué la richesse des analyses proposées dans l’ouvrage.

Repenser le travail, un livre de 250 pages publié aux Éditions L’Atelier, offre une vision renouvelée des relations entre les acteurs du monde professionnel. À travers des exemples tirés de son parcours, l’auteur met en lumière les défis du travail informel et appelle à des réformes ambitieuses pour adapter les lois du travail aux réalités du pays. Un ouvrage qui se positionne comme une référence pour repenser l’avenir du travail dans notre pays.

M Sanogo

