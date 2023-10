«Taama Deme» de la Fédération Founoufounou : Un soutien à la mobilité des jeunes artistes maliens

L’initiative «TAAMA DEME» vise à promouvoir la mobilité des jeunes artistes maliens en facilitant leurs déplacements, rencontres, échanges, partages, et réseautages. Elle a été expliquée au cours d’une conférence de presse par la Présidente de la Fédération Founoufounou, Mme Assitan Tangara, le 2 octobre 2023 au siège de l’association Yamarou Photo.

Pour la Présidente de la Fédération Founoufounou, le projet «TAAMA DEME» vise trois objectifs majeurs. Il s’agit de faciliter la mobilité des jeunes artistes maliens et de leurs créations à travers l’Afrique ; de les encourager et motiver à s’ouvrir au monde à travers la culture et, enfin, de faire de la culture un pont entre les différentes nations grâce à sa diffusion dans d’autres pays. Selon Mme Assitan Tangara, c’est un fonds de soutien pour tous les jeunes artistes qui n’ont pas les moyens de financer leurs déplacements nationaux ou internationaux.

A en croire Seydou Camara, chargé de communication de la Fédération, un artiste ou un groupe d’artistes peut soumissionner à TAAMA DEME. Les conditions à remplir pour bénéficier de ce fonds ont été expliquées par Lassina Koné, membre de la Fédération. C’est suite à l’appel à candidature, a-t-il détaillé, que les candidats peuvent soumettre leurs demandes à la Fédération. Laquelle se chargera, à travers un comité d’attribution qualifié, d’analyser les offres conformément aux objectifs du projet.

Chaque demande, a laissé entendre Mme Assitan Tangara, sera étudiée de façon spécifique et la bourse sera attribuée en fonction de la ville de destination du demandeur. Plus de 50 jeunes artistes, soit 10 jeunes compagnies artistiques ainsi que 5 accompagnements bénéficieront directement du soutien de TAAMA DEME, a-t-elle précisé. «Plus de 5000 personnes seront touchés indirectement au Mali et dans la sous-région. L’initiative encouragera l’excellence artistique et favorisa l’ouverture des jeunes artistes sur d’autres communautés artistiques, renforçant ainsi la créativité et l’influence de la culture malienne».

Prévu pour un an, le Projet « TAAMA DEME» est financé par la Fondation DOEN.

Créée en 2021, la Fédération Founoufounou est composé de quatre associations à savoir l’Association Don Sen Folo, l’Association Anw Jigi ART, l’Association Yamarou Photo et l’Association AMMCDR.

CD

