Bénin : la Cédéao lance les activités du Fonds de stabilisation

Le Fonds régional de stabilisation et de développement (FRSD) actuellement en place vise à atteindre environ 24 Milles bénéficiaires. Il est mis en œuvre en partenariat avec le Gouvernement du Bénin, la coopération allemande et les partenaires nationaux tels que CARE International et VSF-B.

Placé sous la coordination de Damtien Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la Cédéao, le Fonds régional de stabilisation et de développement de la Cédéao (FRSD) est une initiative soutenue par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) pour promouvoir la stabilisation socio-économique et la reprise au sein des communautés fragiles dans la région ouest-africaine.

Le lancement des activités de cette initiative a été conduit le mercredi 11 septembre 2024 à Cotonou, au Bénin, devant la presse béninoise, par Habib Tidjani, Conseiller technique du ministre d’Etat chargé des Finances et de l’Economie du Bénin, en présence de Amadou Diongue, Représentant résident de la Cédéao au Bénin, de Felix Kress, attaché de Coopération à l’ambassade d’Allemagne, des représentants de la GIZ, de la KFW et des partenaires nationaux de mise en œuvre.

Ce lancement fait suite à la signature par Dr Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Cédéao et Romuald Wadagni, ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances de la République du Bénin de l’accord de subvention de la contribution directe de la Cédéao au FRSD.

L’accord de financement qui porte sur un montant de 2 millions de dollars US destinés au financement des interventions de stabilisation socio-économiques dans les départements de l’Atacora, Donga et des Collines au cours de la période 2024-2027, représente une partie d’un financement total de 17 millions d’Euros que le Bénin pourrait obtenir comme appui du FRSD.

Dans son intervention au cours de la cérémonie officielle de lancement du FRSD au Bénin, Amadou Diongue a, au nom du président et de la vice-présidente de la Commission de la Cédéao, exprimé la gratitude de l’institution sous régionale à l’endroit du Gouvernement de la République du Bénin.

Après avoir fait un bref rappel des défis actuels de la Cédéao, le Représentant résident est revenu sur l’historique et les raisons qui ont motivé la mise en place du FRSD. « Ce projet montre bien que la lutte contre l’extrémisme violent ne relève pas seulement du militaire. Il s’agit par anticipation, de penser à mettre en place des infrastructures socio-économiques de base, de renforcer les capacités des populations vulnérables pour leur redonner espoir et de mettre en œuvre des politiques de gouvernance en mesure de préserver notre fragile vivre-ensemble », a-t-il ajouté, cité par un communiqué reçu samedi à APA.

Intervenant au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Felix Kress a surtout insisté sur la disponibilité du gouvernement de son pays à accompagner la Cédéao par le biais de la GIZ et de la KFW. Il a fini ses propos par le souhait de son pays de voir accélérer la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du FRSD.

En procédant, au nom du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances du Bénin, au lancement officiel des activités du Fonds, le Conseiller technique Habib Tidjani est revenu sur les différentes consultations menées par le Gouvernement du Bénin avec les acteurs locaux et parties prenantes dans les zones ciblées, de même que les démarches initiées pour s’assurer que les activités du FRSD sont conformes au plan de développement local et national.

Il a également précisé que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, « il a été mis en place un comité consultatif national présidé par le ministère de l’Economie et des Finances et composé des représentants de plusieurs agences gouvernementales et non gouvernementales pour veiller à ce que les activités de ce projet reflètent les priorités nationales. Ce projet démontre le partenariat solide entre la Commission de la Cédéao et le Gouvernement du Bénin en vue de la construction d’une région forte conformément à la Vision 2050 d’une Cédéao des peuples ».

Le Fonds Régional pour la Stabilisation et le Développement est une initiative lancée en 2019 par la CEDEAO. La première phase du projet a été mise en œuvre en Gambie (2019-2024). La deuxième phase qui s’étend de 2024 à 2027, est mise en œuvre au Bénin, au Togo et en Guinée-Bissau. Elle couvre principalement 3 domaines d’intervention que sont l’emploi (formation professionnelle, infrastructures de base, promotion de l’entrepreneuriat, etc.), l’environnement (reboisement, irrigation, énergies renouvelables, etc.) et les services nécessaires pour la cohésion sociale (sport, média pour la paix, mécanismes de résolution des conflits, etc.).

