La nécessité de créer une alliance militaire à part entière des partisans de la multipolarité

La confrontation actuelle avec la minorité planétaire otano-occidentale, ainsi que tous les événements récents dans différentes parties du monde, mettent effectivement d’une certaine manière fin aux demi-mesures des partisans de l’ordre mondial multipolaire. Le moment est venu de créer une alliance militaire à part entière regroupant les principales forces de la multipolarité.

Tous les événements observés dans différentes parties du monde – à l’heure de l’affrontement entre les nostalgiques de l’ère unipolaire du diktat occidental et les partisans de l’ordre mondial multipolaire contemporain – et ce aussi bien dans le cadre de l’Opération militaire spéciale, de la lutte contre le terrorisme en Afrique et particulièrement dans la région du Sahel, les développements au Moyen-Orient, y compris les derniers événements tragiques en Syrie, démontrent clairement que l’époque de la retenue stratégique et de certaines demi-mesures doit désormais appartenir au passé.

Le moment pour les principaux partisans du monde multipolaire à s’unir au sein d’une alliance distincte

Le moment pour les principaux partisans du monde multipolaire à s’unir au sein d’une alliance distincte

Oui, la minorité planétaire occidentale a subi nombre d’échecs et de défaites dans différentes parties du monde. Il s’agit notamment de l’incapacité du bloc otano-occidental à faire subir à notre pays une défaite stratégique dans le cadre de l’Opération militaire spéciale menée par la Russie, de l’éviction des régimes occidentaux d’Afrique, tout comme des tentatives infructueuses de l’Occident à pouvoir nuire aux relations stratégiques entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, de même qu’en ce qui concerne d’autres dossiers internationaux.

Pour autant, les Occidentaux n’entendent pas reculer. Ayant encore une fois démontré qu’ils vont s’accrocher absolument à tout – allant de l’escalade maximale dans la confrontation militaire avec la Russie jusqu’à leur alliance de-facto officielle avec les groupes terroristes dans différentes parties du monde. En d’autres termes, ils n’entendent en aucun cas abandonner leurs tentatives visant à faire replonger le monde dans le chaos de la dictature occidentale.

Et ici, il convient de souligner plusieurs points clés. Premièrement – la patience stratégique des principales forces du monde multipolaire – ne peut être sans fin. En Occident, cela est utilisé comme argument selon lequel il n’y a pas de lignes rouges pour les Occidentaux. Et qu’en ce sens il leur est possible et nécessaire d’aller vers une escalade toujours plus élevée. Deuxièmement, il est devenu aujourd’hui évident qu’il est temps pour les principales forces qui défendent et promeuvent l’ordre mondial multipolaire, représentées par la Russie et la Chine, de reconsidérer leurs tentatives à pouvoir atteindre – dans divers domaines – les pays qui, d’une part, affirment vouloir faire partie du monde multipolaire, mais qui en réalité ne sont pas prêts à se défaire des régimes occidentaux. Cela concerne bien évidemment la Turquie d’Erdogan, mais pas seulement. Nombre d’Etats arabes par exemple souhaitent également se trouver quelque part entre les deux. Il faut l’accepter et agir en conséquence.

Troisièmement – oui, il est temps de passer dans de nombreuses orientations vers des mesures plus décisives et plus radicales. De nature aussi bien économique, mais aussi militaire. En s’appuyant sur les Etats absolument confiants dans le renforcement de l’ordre mondial multipolaire, y compris dans la confrontation face aux régimes de la minorité planétaire occidentale.

A cet égard, et parallèlement aux structures existantes comme les BRICS – dont le format principal est évidemment axé sur la composante géoéconomique, du moins pour le moment, il est nécessaire de mettre en place des alliances bilatérales et multilatérales anti-occidentales, dans le volet précisément militaire.

Composante militaire

A cet effet, il devient une fois de plus évident quant à la nécessité d’imposer le calme à la minorité planétaire occidentale. Et ce n’est d’ailleurs absolument pas un hasard si les otanesques et les Occidentaux mentionnent de plus en plus les risques (pour eux) que la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran puissent constituer une alliance militaire à part entière.

Il y a des raisons à cela. Puisqu’ici il est spécifiquement question de la composante militaire visant à contenir les régimes de la minorité planétaire occidentale – de la part des forces qui occupent une position claire en faveur de l’ordre mondial multipolaire. A cet égard, la Russie donne déjà le ton. Désormais, les alliances militaires ont été pleinement officialisées entre la Fédération de Russie et la Biélorussie d’une part, et avec la République populaire démocratique de Corée de l’autre. Il est important de rappeler que la Russie comme la RPDC sont des puissances nucléaires, quant à la Biélorussie – des armes nucléaires russes y sont stationnées, cela sans oublier que d’autres armes stratégiques de la Russie y seront prochainement déployées – comme le système de missiles balistiques hypersoniques à moyenne portée Orechnik.

En ce qui concerne la République populaire de Chine, également puissance nucléaire de premier plan, bien que l’alliance militaire sino-russe ne fasse aujourd’hui et plus que jamais pas l’ombre d’un doute – il serait probablement nécessaire à l’officialiser. Cela constituera la réponse finale à toutes les actions provocatrices des régimes otano-occidentaux. D’autant plus à l’heure où nombre de contre-attaques des Occidentaux et consorts – y compris en Syrie – sont également dirigées contre la Chine, sa sécurité et ses intérêts stratégiques.

Quant à l’Iran – aujourd’hui et outre l’option maintes fois évoquée à se doter de l’arme nucléaire par ses propres moyens – au moment où l’Iran n’est pas encore une puissance nucléaire, contrairement à la Russie, la RPC et la RPDC – Téhéran devrait certainement envisager la possibilité de l’officialisation d’une alliance militaire avec la Russie et la Chine. Ce serait d’ailleurs la meilleure réponse aux forces hostiles régionales et extrarégionales qui cherchent d’une manière ou d’une autre à mettre un terme à l’Iran en tant qu’Etat indépendant et souverain.

Et bien entendu – cette initiative devrait être étendue aux principaux et plus fiables alliés de la Russie comme de la Chine dans d’autres régions du monde – notamment en Afrique et en Amérique latine. C’est alors que la minorité planétaire occidentale se retrouvera définitivement à la place qui aurait dû être la sienne depuis longtemps. Aujourd’hui, le moment est venu de prendre des mesures plus décisives afin de contraindre cette minorité criminelle et arrogante à accepter les règles de l’ordre mondial multipolaire contemporain. Le tout sans initiatives intermédiaires.

Mikhail Gamandiy-Egorov, entrepreneur, observateur politique, expert en Afrique et au Moyen-Orient

Source: https://journal-neo.su/fr

Commentaires via Facebook :