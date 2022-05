Dans d’un communiqué en date du mardi, 17 mai 2022, le mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5-RFP a condamné la tentative de coup d’état déjoué par les forces de défense et sécurité et félicite le gouvernement pour le retrait du Mali des instances du G5 Sahel.

C’est avec consternation que le peuple malien a appris la tentative de coup d’état visant à briser la dynamique de la refondation du Mali à travers le communiqué no 31 du gouvernement de transition du Mali.

Le comité stratégique du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP condamne avec la dernière rigueur cette tentative de déstabilisation des institutions de la transition.

Le M5-RFP salue la vigilance et le professionnalisme dont ont fait preuve les forces de défense et de sécurité du Mali en vouant en échec le projet malsain et funeste des ennemis internes et externes du Mali.

Face aux défis de l’heure, surtout dans un contexte géopolitique très difficile marqué par des intérêts démesurés tendant à piétiner la souveraineté du Mali, le M5 RFP fidèle à son combat pour la souveraineté totale du Mali exhorte la jeunesse, les femmes et tout le peuple malien à rester vigilants et mobilisés en continuant d’apporter leur soutien indéfectible aux plus hautes autorités de la transition sous le leadership du président de la transition le Colonel Assimi Goïta et de son premier ministre le Dr Choguel Kokalla Maiga qui symbolisent les forces du changement.

Également, le M5 RFP félicite et soutient e gouvernement d’avoir mis fin à la participation du Mali à toutes les instances du G5-Sahel y compris la force conjointe.

Le M5 RFP félicite et soutient les plus hautes autorités de la transition pour tous les efforts fournis dans le cadre de leur mission régalienne de stabilisation du Mali.

Vive la transition

Vive le peuple malien

Que dieu bénisse le Mali

Pour CS M5 RFP

Bouba Karamoko Traoré

