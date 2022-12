Je me présente devant vous aujourd’hui pour critiquer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l’honorable Antonio Guterres, pour ses propos et son approche racistes de la résolution des problèmes de terrorisme et de guerre dans le Sahel occidental. Ceux d’entre vous qui ont assisté à ma conférence de presse du 14 juin 2022 se souviendront que j’ai fait une déclaration similaire en réponse aux commentaires qu’il avait alors faits.

Cité par l’Independant du 6 décembre 2022, le secrétaire général Guterres s’est attaqué aux « changements de gouvernement anticonstitutionnels » en Afrique, qu’il dit « ne font partie du monde civilisé. » Il a conclu: « Il faut des opérations africaines solides d’imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme. »

Si tout politicien peut critiquer un coup d’État militaire, il est indigne du Secrétaire général de placer les personnes soumises à un coup en dehors du monde civilisé. Parfois, un coup d’État est le seul moyen d’arrêter un gouvernement fatalement corrompu ou mauvais.

Ma vie passée aux États-Unis d’Amérique et ma pratique en tant qu’avocat des droits civils m’ont appris que le fait de placer les Africains en dehors du « monde civilé » démontre un mode de pensée raciste. M. Guterres est originaire du Portugal. En tant que socialiste, il épouse les idéaux d’égalité et de fraternité entre les hommes. Pourtant, son pays a été le tout dernier à renoncer à ses colonies en Afrique. Le Portugal l’a fait en 1975 pour mettre fin à soixante années consécutives de régime militaire, quinze ans après l’indépendance du Mali. M. Guterres peut-il nous dire qu’il a passé sa jeunesse dans un pays civilisé?

Examinons quelques exemples supplémentaires tirés de l’histoire et de l’actualité pour voir si nous pouvons déterminer ce qui est un comportement civilisé et ce qui ne l’est pas. Le colonialisme et la traite des esclaves sont des institutions que les puissances européennes ont introduites en Afrique.

Le président français Emanuel Macron, lors de son dernier voyage en Côte d’Ivoire, a affirmé que le colonialisme a laissé peu de traces sur les peuples africains. Pourquoi, alors, les Africains l’ont-ils combattu à chaque fois, pour finalement se soumettre après des décennies de lutte face à des armes et des armements supérieurs?

100 millions d’Africains ont péri dans la traite des esclaves. L’esclavage était-il une entreprise « civilisatrice » ? La traite des esclaves a-t-elle été le don d’un monde civilisé?

Cette année, en raison du manque de leadership des États-Unis d’Amérique, qui sont le plus grand émetteur historique, les êtres humains vont émettre plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère que jamais, rapprochant ainsi le monde entier de l’enfer du réchauffement climatique. Les Africains sont ceux qui ont le moins contribué au réchauffement climatique, mais selon les Nations Unies et la carte ci-jointe, ils en souffriront le plus. Les pays industrialisés se sont-ils comportés de manière « civilisée » en rejetant les effets de leur pollution sur les populations africaines?

J’ai eu la chance de vivre et de travailler principalement en Afrique de l’Ouest depuis 2014. Je suis tombé amoureux de l’Afrique de l’Ouest en raison de votre culture qui valorise le respect des autres par-dessus tout. Votre culture est celle qui prospérera si l’humanité doit avoir un avenir sur cette terre. Le respect pour les autres inclut le respect de la nature. Mon entreprise ici est de planter 10 milliards d’arbres en 10 ans. Les arbres transporteront l’humidité dans l’atmosphère et ajouteront des précipitations. Insh’Allah, si nous pouvons seulement trouver la paix, nous sommes capables d’aider le Sahel et le Sahara à retrouver leur état d’il y a 6 000 ans, avec des forêts et des prairies luxuriantes à l’horizon, des rivières traversant tout et des lacs géants comme le lac Tchad en abondance, un cataplasme pour l’Afrique contre le réchauffement de la planète.

La démocratie occidentale est en contradiction avec la culture africaine. Moamar Ghadaffi a observé que la démocratie donne tout le pouvoir à une faction qui ne représente qu’une fraction du peuple. Son rôle est d’imposer son programme aux autres. En revanche, la culture africaine privilégie le consensus de tous, exprimé par un chef et un conseil des anciens.

L’histoire de l’Afrique regorge de grands rois et d’empires. L’empire du Mali était peut-être le plus riche que le monde ait jamais connu. Cela n’est pas arrivé par hasard, bien que le don d’or du Mali vienne de Dieu. Je crois que l’extraordinaire équité et la justice qui caractérisent le peuple malien aujourd’hui sont des traces, un héritage, de votre grandeur et de votre Empire passés.

Nous ne devrions pas tolérer l’esclavage moderne, encore présent dans certains milieux, et l’excision des femmes, qui reste bien ancrée. Mais ces vestiges ne signifient pas que votre société n’est pas civilisée. Loin de là. La vôtre est la plus civilisée de la planète.

L’appel du Secrétaire Général Guterres pour une force robuste de l’Union Africaine d’imposer la paix et de lutter contre le terrorisme est complètement erroné. Aucun nombre de soldats supplémentaires ne pourra jamais gagner cette guerre asymétrique. Sa précision que les pions soient africains montre son mépris pour le peuple africain. Nulle part dans l’histoire, les Nations unies n’ont transformé une force d’intervention selon des critères raciaux spécifiques. Si les anciennes puissances coloniales européennes veulent maintenir votre pays en guerre et dans la pauvreté, qu’elles envoient leurs propres soldats mourir. L’exemple que je vous ai donné le 14 juin venait des États-Unis, comme suit. D’après les fusillades de masse qui se répètent tragiquement là-bas, il est clair que les États-Unis ont un problème d’incivilité. Trop d’armes à feu circulent et sont entre de mauvaises mains. Le Conseil de sécurité de l’ONU songerait-il un jour à imposer à l’Amérique une force de maintien de la paix composée de Canadiens, de Mexicains, de Brésiliens et d’Argentins ? Cela n’arriverait jamais.

Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ne devrait avoir aucun scrupule à dénoncer le racisme du Secrétaire général Guterres devant le Conseil de sécurité de l’ONU et dans les chambres de l’Assemblée générale. Je demande au Secrétaire général Guterres de démissionner ou à l’Assemblée générale de le destituer.

Commentaires via Facebook :