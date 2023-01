Premier (1er) article de l’an 2023 et 49ème au total depuis janvier 2019, date de la tenue de la dernière et frauduleuse Assemblée Générale par laquelle, Abdoulaye Sall voulait administrer l’estocade finale à notre patrimoine commun qu’est l’association Cri-2002. Mais, il échoua lamentablement dans son funeste dessein.

Une association de la taille de Cri-2002 qui organise une Assemblée générale aux allures d’AG de collégiens surchauffés avec des loubards et enfants comme protecteurs du président sortant, c’est le comble de la HONTE et du RIDICULE. Mais bon, comme le ridicule ne tue plus de nos jours. On en rit simplement.

Sall, outre une personnalité insupportable, ses actes depuis l’Assemblée Générale du 12 janvier 2019 l’ont sérieusement discrédité dans son élan de se hisser au sommet de l’Etat par le truchement de Cri-2002.

C’est ainsi que Sall repousse le Méritant pour s’acoquiner avec le Médiocre et s’appuyer sur le Béni oui oui afin de parvenir à ses fins.

Que de chemins parcourus depuis les sacrifices consentis par notre Président fondateur, le DEVOUE et DEMOCRATE feu maître SOW pour asseoir la crédibilité de l’Association Cri-2002 !

Et c’est sur notre patrimoine commun qu’une clique affamée tente vainement de faire main basse en procédant à des exclusions contre toute décence ; clique qui nourrit des desseins obscurs inavoués pour assouvir une soif de gloire et d’argent.

C’est cette attitude répréhensible que les PERES FONDATEURS DE CRI 2002 ont dénoncé à travers une pétition contre Abdoulaye Sall qui s’entête à se prévaloir de la direction de l’Association sans vergogne alors que, incidemment, le poste de président est vacant suite à l’annulation JUDICIAIRE des sales décisions de Sall prises lors de l’AG incriminée car frauduleusement tenue. Mais, de cela, Sall égal à lui-même, se moque.

Ne sachant que faire d’autre ni où aller, il s’accroche de toutes ses forces à Cri-2002 qu’il contribue à anéantir pour créer le chaos en partant.

Au finish, l’on est tenté de se demander à quoi a servi la longue présence de Sall à Cri-2002 si ce n’est pour se servir et non servir, la consolidation de la démocratie étant le dernier de ses soucis. La malveillance comme finalité de ses œuvres crève les yeux. Il ne pouvait nullement en être autrement, Sall demeurant incorrigible et négatif à tous égards ayant toujours fait croire que Cri-2002, c’est son invention ; ce qui est archi faux.

Tenez ! Cri-2002 est le fruit de trois initiateurs : feu Maître SOW, Maître Abdoul W. BERTHE et Maître Ahmadou TOURE tous deux vivants par la grâce d’ALLAH et que Sall n’ose point regarder dans les yeux de honte à force de trahison, d’usurpation et d’accaparement.

Toute critique correspond à un affront pour lui alors qu’il ne pose aucun acte qui mérite applaudissement.

Il invoque son âge alors qu’il ne pose aucun acte digne de son âge.

Il invoque son diplôme alors qu’il ne peut tenir un débat face à un lycéen averti.

Il invoque sa personne je je je ou moi moi moi alors que sa personnalité est négativement appréciée par ses collaborateurs et même par le public.

Cette crise qui emporte Sall trouve son salut par le rappel que Cri-2002 n’est pas sa propriété mais bien une Association qui fonctionne sur des règles de la République comme l’a si bien écrit le juge de la Cour d’Appel désavouant Sall qui se retrouve dans ses petits souliers.

Bref, Sall constitue le fossoyeur de l’Association think tank Cri-2002, appuyé dans son dessein funeste par le Secrétaire Général modibo koly venu par ses soins et qui, pour cela, avale toutes les couleuvres.

Que s’est-il passé à la frauduleuse AG du 12 janvier 2019 ?

Cette date restera gravée dans les annales de Cri-2002 comme un jour sombre, une tache indélébile sur la gestion calamiteuse de Abdoulaye Sall.

En effet, ce jour-là, il y a exactement quatre (04) ans, Sall coincé par les critiques des membres fondateurs dont la plupart a été ignorée dans les lettres d’invitations à l’Assemblée Générale, n’eut d’autre choix que de faire envahir la salle d’AG par des énergumènes, des badeaux et quelques rejetons triés sur le volet car facilement manipulables à souhait. Ce, pour un seul but : empêcher le Conseiller Permanent de continuer sur la voie de la contestation des rapports narratifs et financiers fabriqués à son insu par Sall et son bras droit modibo koly (encore lui). Mais, Sall aura tout prévu sauf l’essentiel : les frondeurs avec à leur tête le Permanent, mémoire de Cri-2002 depuis la création jusqu’çà ce jour, ne se laissent guère intimider. Et pour cause ! Ils se sentent floués par Sall dont ils sont les bienfaiteurs pourtant. Et comme l’a si bien chanté Céline Dion « pour qu’on m’abime, il faut que je tombe », pour démontrer toute la détermination de la contestation à séparer le bon grain de l’ivraie en portant le cas devant la justice qui accabla Abdoulaye Sall dans ses errements.

Tel que décrit par le procès-verbal d’huissier établi à cet effet, les hurlements dont Sall fait état de façon éhontée dans sa défense, proviennent de son bras droit modibo koly kéïta qui s’en est pris violemment au Permanent et à l’huissier venu faire les constats des bavures programmées dans le seul but de rester Président de Cri-2002.

Le jeu en valait la chandelle car sans Cri-2002, Sall sera aux oubliettes ; l’homme n’ayant jamais eu bonne presse dans sa carrière professionnelle, Cri-2002 l’a sorti de l’ornière. Mais, cela, il semble l’oublier avec le succès qui lui est monté à la tête tout comme il a oublié comment et par qui il est devenu Président ? Son trio laudateur, suiviste et tagnininaw (Modibo Koly, Mme Bouaré Assétou et Moussa traoré) n’étaient pas encore à Cri-2002.

Bref, Sall ordonna de faire sortir de force l’huissier. Ordre aussitôt exécuté naïvement par modibo koly, Hamidou ly et le fils benjamin de Sall Mamadou (stagiaire rémunéré sans attribution expliquée au Permanent). Quelle honte !

Sall se prend pour un bon samaritain oubliant que le cheminement inextinguible de la VERITE a mis en lumière sa face sombre et cachée à travers cette crise interne. Car, ce qui est réel à Cri-2002, c’est la conjugaison des efforts des dignes fils pour sa création, Sall ayant pris le train en marche sur invitation du 1er Président feu Maître SOW qui était à la fois grand par la taille et l’esprit.

Qui sont les soldats de la mise en place de l’Association Cri-2002 entre janvier et le 24 avril 2000?

Lancé à travers un Manifeste le lundi 24 avril 2000 sous le lead éclairé, enthousiaste et rassembleur du DEVOUE et DEMOCRATE feu Maître SOW, Cri-2002 est le fruit de labeur de réflexion d’un trio initiateur durant 100 jours auquel Sall est étranger ; deux figures emblématiques de ce trio sont encore en vie pour en attester, tous deux anciens Ministres de la République.

Ces guerriers patriotes et visionnaires se répartissent en deux catégories :

d’une part le trio initiateur composé de feu Maître Abdoulaye Sékou-SOW (notaire, ancien PM et conseiller à la Cour Constitutionnelle), Maitre Abdoul Wahab BERTHE (avocat) et Maitre Ahmadou TOURE (notaire) ;

composé de feu Maître Abdoulaye Sékou-SOW (notaire, ancien PM et conseiller à la Cour Constitutionnelle), Maitre Abdoul Wahab BERTHE (avocat) et Maitre Ahmadou TOURE (notaire) ; d’autre part les fondateurs rejoignant la conviction et l’engagement du trio susmentionné constitués par feu Sagaîdou Fily MAIGA (ancien gouverneur du District), feu Soumana TRAORE (inspecteur des Finances), feu Mamadou DISSA (ancien gouverneur de régions), feu Colonel Mohamed COULIBALY (l’initiateur du logo), Maître Moussa GOITA (avocat), Badra Alou SACKO, Yéro DIALLO, Mory Kaba DIAKITE, Mohamed TOURE, Ibrahim Sessay CISSE, Modibo Poudiougou, Allaye CISSE le grand diplomate, votre serviteur à la plume si utile au rétablissement de la VERITE au sein de CRI 2002 Mamadou F.KEITA, nos altruistes et infatigables secrétaires des premières heures de Cri-2002 nommés Mohamed TOURE, Amady DIAL, Kola KASSAMBARA, feue Mamy DOLO et tant d’autres anonymes que Sall ignore car très irrégulier aux réunions des premières années de l’Association du fait de son comportement acariâtre envers et contre tous.

Quel crédit accorder à un tel monsieur qui fait fi du bon sens et de l’éthique comme s’il avait été opéré pour lui extirper tout sens moral ?

Bamako, le 12 janvier 2023

Mamadou F. KEITA

Organisateur en chef depuis août 2000

Conseiller Permanent depuis février 2010.

Commentaires via Facebook :