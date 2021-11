La France et le terrorisme au Mali : Bouleversantes révélations

Chers Compatriotes et Chers Lecteurs selon des Sources Concordantes la Panique se dessine dans l’Elysée à cause des révélations de Yannick Toutin qui a tapé avec fracas sur la table au cours des manifestations anti système Français au Havre le 10 Décembre 2019 avec des preuves à l’appui, il ordonne à tous de consulter des sites et des blog internet et le New York Times et aussi le Livre du Colonel Gadoullet de la DGSE. Yannik Toutin a cité nommément les noms des responsables et parti politiques Français et a avancé des chiffres que l’Elysée a débloqué pour Financer le Terrorisme, c’est qui est sûr c’est une continuation de la politique de Nicolas Sarkozy, qui fut suivit sans détours par François Hollande et qui continue avec Emanuel Macron, alors coupons le mal par la tête, Libérons Kidal si Kidal est libéré la déstabilisation et le déséquilibre s’installeront dans l’opération “Terrorisme” tous les autres Pays du G5 Sahel respireront.

Chers compatriotes mettons de côté nos différences idéologiques et politiques et faisons un front commun contre les administrateurs Français pour leur faire dégager de chez nous, les forces Françaises et les forces Onusiennes sont de la farine du même blé se trouvant dans le même sac, j’appelle la jeunesse Malienne, Nigérienne, Ivoirienne, Burkinabé, Togolaise, Béninoise, Sénégalaise, Tchadienne, Nigériane, Camerounaise de se mobiliser pour bouter dehors les forces Françaises de l’Afrique. Le noyau central du Terrorisme se trouve implanté à Kidal par la France, alors faisons une pression commune pour aider nos Chefs d’Etats Africains à se libérer des chaînes de l’esclavage et du Colonialisme Français, car à eux seuls ils ne pourront pas.

Faisons une pression collective contre nos Gouvernements, une pression pacifique et coordonnée sans casses ni vandalismes, contactons nos intellectuels et nos Hommes de Droit afin que l’on fasse dégager les forces Françaises dehors de chez nous intellectuellement, n’ayons surtout pas peur, ils ne pourront nous tuer tous, ça c’est certain.

Voici le Contenu du Document Electronique que nos sources d’informations nous ont transmis :

2 discours de Yanick Toutain à la manifestation du 10décembre2019 au Havre :

Il faut renverser Macron.

Il faut une révolution et donc des délégués révocables.

Le terrorisme au Mali est une fabrication de l’Elysée.

Ils ont recruté le premier djihadiste Ahmada Ag Bibi en décembre 2010. L’abruti de colonel Gadoullet de la DGSE l’avoue dans son livre. Il l’appelle “mon guide touareg ».

C’est le numéro 3 des djihadistes.

Un des fondateurs de l’Etat islamique de l’Azawad Bilal Ag Acherif le protégé d’Alfonsi député européen écolo.

Ils sont tous mouillés jusqu’au cou.

Le PS les Républicains les écolos, ce sont eux qui organisent le terrorisme.

Ce sont eux qui ont missionné les MNLA créateurs de l’Etat islamique de l’Azawad.

Allez sur Internet.

En 2013 l’Express n’était pas encore atteint d’amnésie.

En 2012 l’Express disait encore la vérité.

Quand ils ont créé l’Etat islamique de l’Azawad il y avait encore les noms des responsables, Bilal Ag Acherif leader MNLA, pantin de l’Elysée pantin de Sarkozy pantin de Hollande, pantin de Le Drian.

Ce sont eux les terroristes du Mali.

Si le terrorisme perdure au Mali c’est par ce qu’ils sont protégés par l’armée française.

L’armée française a installé les djihadistes Ansardine, les terroristes MNLA à Kidal.

La ville de Kidal est sous contrôle terroriste.

C’est pour ça que ça n’en finit jamais.

Ça n’en finit jamais parce que l’armée française protège Bilal Ag Acherif, protège Ahmada Ag Bibi, protège Nina Walett Intalou, la femme terroriste devenue ministre… Du président terroriste du Mali… IBK.

Le terrorisme est sous contrôle.

Il est sous contrôle de la DGSE.

Les médias disaient encore la vérité en 2012.

Allez sur les médias de la bourgeoisie en 2012, la vérité s’y trouve encore.

L’Etat islamique de l’Azawad a été créé par les pantins de la DGSE

L’Etat islamique de l’Azawad a été créé par les pantins de Le Drian, les pantins du général Puga, les pantins de l’Elysée, les pantins de Sarkozy, Juppé, Raincourt, Fabius, Hollande.

Ce sont eux qui ont créé le terrorisme au Mali.

Le terrorisme au Mali a été financé par l’Elysée, 20 millions en octobre 2013, 20 millions d’euros pour Iyad Ag Ghali qui a fusionné avec Al Qaeda avec l’argent de la France.

L’argent de la France a servi à financer la fusion Ansardine Al Qaeda.

Les médias actuels vous mentent.

Les médias vous mentent sur le terrorisme.

Le terrorisme est une fabrication de l’Elysée.

J’ai été condamné par les juges voyous du Havre, du TGI du Havre, j’ai été condamné par les juges de la cour d’appel de Bordeaux j’ai été condamné par les juges de la cour d’appel de Rouen pour avoir dit la vérité sur le terrorisme en Côte d’Ivoire.

C’est une fabrication de Sarkozy. Le commissaire Jean Marie Bourry a été envoyé, a été missionné, pour soutenir Guillaume Soro des Forces Nouvelles terroristes.

L’attaque terroriste du 16 décembre 2010 a été organisée depuis l’Elysée.

C’est l’Elysée qui recrute les terroristes.

C’est l’Elysée qui les finance.

Al Qaeda a été financé 58 millions de dollars par la France – les chiffres sont sur le New York Times.

Allez lire leur article.

Pour une fois le New York Times dit la vérité sur le terrorisme.

Le terrorisme est une fabrication des services secrets.

Les terroristes sont protégés par la CIA et par la DGSE, par le BND allemand, par le DRS algérien, par tous les services secrets impérialistes et compradores qui fabriquent protègent et financent le terrorisme.

Raincourt l’adjoint de Juppé a organisé une réunion en décembre 2011 3 semaines avant l’attaque du Mali par les terroristes MNLA.

Trois semaines avant l’attaque les terroristes MNLA créateurs de l’Etat islamique de l’Azawad, trois semaines avant l’attaque, ils étaient au Quai d’Orsay c’est officiel !

Et un an après le créateur de l’Etat islamique de l’Azawad était invité par Chevènement et Larcher au Sénat français.

(…) en 2013, les terroristes sont au Sénat français.

Bilal Ag Acherif était au Sénat français.

Tout ça c’est officiel c’est sur les sites mainstream.

La vérité se trouvait encore sur les sites mainstreams en 2012 2013, depuis ils mentent comme des arracheurs de dents.

Le MNLA sont des assassins.

Un mandat d’arrêt INTERPOL a été lancé contre les pantins de l’Elysée par le procureur honnête du Mali. Ils (ont révoqué depuis).

Le terrorisme au Mali est très simple.

Il suffit d’arrêter les chefs terroristes du mandat d’arrêt de février 2013 du procureur Tessougué.

Sauf que ces terroristes-là sont les pantins de la France. Bilal Ag Acherif pantin de la France invité au Sénat,

Ahmada Ag Bibi numéro 3 des jihadistes recyclé à Kidal comme député socialiste.

Le député socialiste de Kidal Ahmada Ag Bibi est en réalité le numéro 3 des djihadistes Ansardine.

Son nom figure sur la liste des terroristes à interpeller.

Hollande a fait annuler le mandat d’arrêt contre les chefs terroristes.

[Ici passe le cortège SNUIPP qui par ses cris tentent de couvrir le son du mégaphone de Yanick Toutain. On reconnaît parmi eux leur leader NPA Vincent Alès qui depuis 2011 s’est donné comme mission de protégé la réputation de Jean-Marie Bourry et de tous les complices du terrorisme…. Sa camarade Stéphanie Rio fait partie du groupe de délinquants qui ont voté la révocation de Julie Amadis pour « atteinte à la république française ». Des syndicalistes qui feront bientôt de la prison «en relation avec une entreprise terroriste »]

Les terroristes sont protégés par l’UNSA le SNUIPP.

Le SNUIPP l’UNSA sont main dans la main pour protéger les terroristes.

Ils ont révoqué ma camarade Julie Amadis !

Le SNUIPP est complice du terrorisme en Afrique.

Ils ont fait révoquer ma camarade prof des écoles pour « atteinte à la République française ».

Ma camarade prof des écoles a été révoquée pour avoir dit la vérité sur le terrorisme en Afrique.

Ma camarade a été révoquée par une alliance UNSA SNUIPP.

Ils ont fait pression pour me faire taire.

Ces abrutis imaginaient me faire taire en révoquant ma camarade.

Les profs du Havre sont des trouillards, les profs du Havre sont des lâches.

Personne n’a bougé le petit doigt pour soutenir ma camarade révoquée par le complot terroriste.

Ma camarade a été révoquée par le complot terroriste pour avoir dit la vérité sur la Côte d’Ivoire.

Le terrorisme en Côte d’Ivoire est une fabrication de l’Élysée.

Le terrorisme en Côte d’Ivoire est une fabrication de Sarkozy de Fillon de Juppé de Fabius Le Drian Hollande.

Le terrorisme en Côte d’Ivoire est une fabrication de la Franceàfric pour maintenir les salaires à 50 euros.

Le terrorisme en Côte d’Ivoire est comme le terrorisme au Mali, c’est une création de la France-afrique.

Les syndicats français SNUIPP UNSA CGT Education sont complices de Hollande.

Ils ont révoqué ma camarade pour avoir dit la vérité sur le terrorisme.

Ils ont révoqué ma camarade pour avoir dit la vérité sur l’alliance entre l’armée française et les terroristes en Afrique.

Les Forces Nouvelles de Côte d’Ivoire Ansardine du Mali, MNLA du Mali.

Les terroristes en Afrique c’est une création de l’Elysée et de la DGSE.

Ces abrutis imaginaient nous faire taire.

Ces abrutis terroristes de l’Elysée imaginaient nous faire taire mais le complot terroriste est maintenant connu au Mali.

Le complot terroriste maintenant au Mali est tellement connu qu’il permet même à des agitateurs pro Poutine de s’infiltrer dans la résistance.

Le complot terroriste maintenant au Mali est tellement connu que les femmes de militaires défilent pour le départ de Barkhane, pour le départ de l’ONU pour le départ de MINUSMA.

Les femmes militaires de la ville de Kati, les veuves victimes du complot terroriste, les orphelines dont les pères ont été tués à Aguelhoc le 24 janvier 2012, les veuves, les orphelines défilent pour que l’armée française quitte le Mali.

Troupes françaises hors d’Afrique !

Troupes Françaises dégagez !

Minusma dégage !

Barkhane dégage !

Les militaires français sont morts en défendant les terroristes de la ville de Kidal.

La ville de Kidal est aux mains des terroristes.

La ville de Kidal est aux mains des protégés de la France.

La ville de Kidal est aux mains des créateurs de l’Etat islamique de l’Azawad.

En réalité le député socialiste de Kidal est le numéro 3 des djihadistes.

L’Etat français vous ment.

L’Etat français raconte n’importe quoi sur le Mali.

Sur le Mali et la Côte d’Ivoire l’explication est très simple.

Tous les terroristes, tous les terroristes ont été financés par l’Elysée, y compris Al Qaeda 58 Millions de dollars, selon le New York Times.

Tout le terrorisme est une création des services secrets français.

100 % du terrorisme est une création de l’armée française et de l’Elysée.

Il n’existe pas un seul terroriste au Mali et en Côte d’Ivoire qui n’ait eu le soutien des services secrets français.

La totalité, 100 % des assassins Forces Nouvelles, des assassins Ansardine, des assassins MNLA, la totalité de ces assassins a eu le soutien de l’Elysée, a eu le soutien de Sarkozy, Fillon, Juppé, Raincourt, Hollande, Fabius, Le Drian.

La totalité du terrorisme est sous contrôle des services secrets français.

Je suis un Ecrivain et mon devoir c’est d’informer mon Peuple, et la Jeunesse de mon Continent par conséquent l’Afrique, et toute la jeunesse universelle, advienne que pourra

Encore un thème de Grand Débat avec mes lecteurs et toute la Jeunesse Africaine et Universelle, alors réagissez tous et toutes dans le calme, dans la paix, dans la synergie des idées, dans le respect des droits.

Cheick Tidiane Cissé

Ecrivain et Historien Malien

NOIR EST MA FIERTÉ

TOUT SUR LE PANAFRICANISME

