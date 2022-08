La récente visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, dans la région chinoise de Taiwan, était une violation et une ingérence dans les affaires intérieures de la République populaire de Chine.

Taiwan est une partie intégrante de la Chine. Il faut partir de l’histoire réelle. Depuis les temps immémoriaux Taïwan faisait partie de la Chine. Le droit international doit être respecté. La résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies et un grand nombre de documents internationaux prouvent pleinement que le principe d’une seule Chine est clair dans la jurisprudence.

La question de Taiwan est une affaire intérieure de la Chine, qui devrait être résolue par le peuple chinois lui-même. Elle ne doit pas être utilisée comme un prétexte voire un alibi par des puissances extérieures pour interférer dans les affaires intérieures de la Chine.

Dans le Communiqué conjoint sino-américain en 1979 sur l’établissement des relations diplomatiques, l’engagement a été clairement confirmé : “Les Etats-Unis d’Amérique reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme l’unique gouvernement légal de la Chine. Dans ce contexte, le peuple des Etats-Unis maintiendra des relations culturelles, commerciales et d’autres relations non officielles avec la population de Taiwan”.

Le Congrès américain est une partie du gouvernement des Etats-Unis, et il doit naturellement observer scrupuleusement la politique d’une seule Chine du gouvernement américain et s’abstenir de tout échange officiel avec la région de Taiwan de la Chine.

Sur cette affaire, c’est la Chine qui est aux côtés de la justice. La Chine n’a jamais été un souci pour la paix dans le monde, un frein de stabilité mondiale. Elle a toujours été une nation de paix et de tranquillité qui respecte les normes intérieures de chaque pays et qui contribue de façon honorable et respectable à la paix et la stabilité mondiales.

Sur la visite illégitime de Nancy Pelosi dans la région chinoise de Taiwan, plus de 170 pays se tiennent fermement aujourd’hui aux côtés de la Chine y compris le Mali. Pourquoi ce résultat ? C’est parce que la position de la Chine sur la question de Taïwan est légitime et légale. Tous les membres de la communauté internationale sont censés respecter et soutenir les efforts de la Chine pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Amadou Biga

President de l’alliance en faveur des droits de la personne

et de la démocratie au Mali.

