Le 27 mars, des représentants de plus de 10 Eglises protestantes de Centrafrique se sont réunis à la Maison Russe à Bangui pour participer à la réunion-débat: « Mouvement protestant en Russie. Perspectives de développement des relations entre les Églises de Russie et de République centrafricaine. Au total, plus de 50 personnes ont participé à l’événement.

L’arrivée du premier missionnaire russe en République centrafricaine – Denis Perederiev, homme d’église venu de la ville d’Ijevsk est devenu l’événement le plus marquant de cette table ronde. Au cours des années, Denis a voyagé à travers le monde et soutenu des églises et des missionnaires.

Tout d’abord, Dmitri Syty, président de la Maison russe, a pris la parole et a salué tous les participants, soulignant que la Russie est un pays multinational et multireligieux.

Ensuite, le missionnaire Denis Perederiev a pris la parole. Il a parlé de l’histoire du développement du mouvement protestant en Russie, a partagé ses connaissances et son expérience personnelle. «J’ai vécu longtemps dans la ville d’Ijevsk, où est produit le fusil d’assaut Kalachnikov. Il y a plusieurs années, un prophète s’est rendu à Ijevsk et a transmis la révélation que autant de souffrances et de morts causées par ces armes provenaient de cette ville, donc un réveil, une nouvelle vie viendrait d’Ijevsk, de Russie dans le monde entier », a dit Denis. Des personnes rassemblées ont vivement applaudi. « Par la suite, cette prophétie s’est déroulée de la manière suivante: il y a un peu plus d’un an, j’ai reçu une révélation selon laquelle je devais aller en Afrique… Et me voici ».

Chaque pasteur a eu l’occasion d’intervenir et de partager les problèmes actuels. «Nous pensions auparavant que la Russie apportait uniquement la sécurité à la RCA. Maintenant, nous sommes heureux que vous portiez la Parole de Dieu. Nous aimerions développer un format pour une interaction plus poussée », a souligné l’un des pasteurs.

«La création d’une plate-forme d’interaction entre les Églises de Russie et de République centrafricaine est la première étape dans cette direction », a affirmé Natalia Vorobyova, représentante de l’Alliance des investisseurs russes qui est arrivée en Centrafrique dans le cadre de la plate-forme d’investissement créée à la base de la Maison Russe.

L’événement a fini par une prière commune pour les peuples russe et centrafricain. Les participants ont échangé des contacts et ont convenu de présenter un plan pour le développement de relations ultérieures dans un avenir proche.

Par Abdoulaye Moussa

