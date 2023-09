Le sommet des BRICS ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération Chine-Afrique

Du 22 au 24 août dernier, le 15èmesommet des BRICS s’est tenu avec succès à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le président chinois Xi Jinping y a participé et prononcé une allocution intitulée 《Rechercher le développement par la solidarité et la coopération et assumer les responsabilités pour la paix》, soulignant que les BRICS constituaient une force importante pour façonner l’échiquier international.

Lors du sommet, les dirigeants des BRICS ont convenu d’inviter six pays, à savoir l’Argentine, l’Egypte, l’Ethiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, à rejoindre le groupe. Il montre que l’esprit d’ouverture, d’inclusion et de coopération gagnant-gagnant des BRICS est bien salué et poursuivi par de plus en plus de partenaires du monde entier.

C’est le premier sommet des BRICS en présentiel depuis plus de trois ans et le premier sommet des BRICS en Afrique depuis cinq ans. Dans un contexte international complexe, la pleine réussite du sommet est attribuée de triples significationsimportantes.

Premièrement, le sommet des BRICS a apporté l’énergie positive dans le monde de changements et d’instabilités. Les paysBRICS réaffirment leur engagement en faveur d’un multilatéralisme inclusif et expriment leur profonde inquiétude face à l’adoption de mesures coercitives unilatérales violant les principes de la Charte des Nations Unies. Le sommet soutient la réforme globale des Nations Unies, y compris l’appui sur une plus grande représentation des pays en développement dans la gouvernance mondiale. Le sommetréitère son attachement au système commercial multilatéral centré sur l’OMC, son engagement à promouvoir et à protéger la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous, et son opposition à la création de petits cercles et de blocs exclusifs.

Dans son allocution, le président chinois XI Jinping a indiqué que la Chine continuera de chercher à défendre les intérêts de tous les pays et à répondre aux préoccupations des peuples, démontrant la ferme détermination de la Chine à construire une communauté de développement partagée avec d’autres pays en développement.

Deuxièment, le sommet des BRICS a apporté de nouvelles opportunités pour le développement de l’Afrique. Le thème duSommet est «les BRICS et l’Afrique: partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif». Le choix de ce thème répond amplement à la volonté commune des membres des BRICS d’appuyer les pays en développement, notamment les pays africains dans la voie de modernisation. Dans la déclaration du sommet, les pays BRICS ont réaffirmé que le principe des «solutions africaines aux problèmes africains» devrait continuer à être la base de la résolution des conflitsrégionaux. Ils ont réitéré leur soutien à l’Agenda 2063 de l’Union africaine et aux efforts de l’Afrique visant à promouvoir l’intégration économique, soulignant l’importance de l’industrialisation, de la construction d’infrastructures, de la sécurité alimentaire, de la modernisation de l’agriculture pour le développement durable, des soins médicaux et de la réponse au changement climatique pour le développement durable de l’Afrique. Le Sommet a consolidé davantage la coopération intra-BRICS et la coopération entre les BRICS et l’Afrique dans tous les domaines.

Troisièmement, le sommet des BRICS offre un avenir radieux pour la coopération entre la Chine et l’Afrique. Cette année marque le 10ème anniversaire de la visite historique du président chinois XI Jinping en Afrique, durant laquelle il a avancé le principe de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi pour les relations sino-africaines. Au cours des dix dernières années, la Chine et l’Afrique œuvrent à la lumière de ce principe, avancent résolument sur la voie de la solidarité, et portent d’abondants fruits de coopération. Les relations sino-africaines sont entrées dans la nouvelle phase de la construction conjointe d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau.

Durant ce sommet, le président Xi Jinping et le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa ont coprésidé le Dialogue des dirigeants chinois et africains.Le président chinois a prononcé un discours intitulé 《Promouvoir ensemble la modernisation en vue d’un avenir meilleur pour la Chine et l’Afrique》. Le président Xi Jinping a avancé trois propositions pour renforcer la coopération sino-africaine, notamment l’Initiative pour le soutien à l’industrialisation de l’Afrique, le Programme d’assistance à la modernisation de l’agriculture de l’Afrique, et le Plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents.

Concrètement, la Chine mobilisera des ressources de sa coopération avec l’Afrique et l’initiative des entreprises chinoises pour soutenir le développement du secteur manufacturier et la réalisation de l’industrialisation et de la diversification économique du continent, travaillera dans la mise en œuvre des «neuf programmes» du FOCAC, à orienter les ressources en matière d’aides, d’investissement et de financement vers les projets d’industrialisation. La Chine accompagnera l’Afrique dans l’extension de ses cultures céréalières, encouragera les entreprises chinoises à accroître leurs investissements dans l’agriculture en Afrique et renforcera la coopération sur les technologies agricoles. La partie chinoise organisera le deuxième Forum sino-africain sur la coopération agricole en novembre prochain, et fournira des aides alimentaires d’urgence supplémentaires aux pays africains qui en ont besoin. La Chine envisage de former chaque année pour l’Afrique 500 directeurs et enseignants performants des écoles professionnelles, ainsi que 10000 talents qui maîtrisent la langue chinoise et les compétences professionnelles. La Chine entend inviter 20000 officiels gouvernementaux et professionnels techniques des pays africains à des séminaires ou forums. La Chine mettra en œuvre le Programme de coopération entre 100 établissements d’enseignement supérieur chinois et africains et lancera 10 projets pilotes entre les instituts de recherche chinois et africains partenaires.

En 2024, nous organiserons en Chine la prochaine conférence du FOCAC, qui seraune nouvelle occasion pour la Chine et l’Afrique de se réunir et d’envisager le développement futur. La Chine et l’Afrique feront rayonner davantage leur amitié traditionnelle, approfondiront leur solidarité et coopération, et favoriseront un développement vigoureux de leur coopération dans différents domaines.

Je suis convaincu qu’en maintenant le cap de la solidarité et de la coopération, le navire géant des relations sino-africaines aura le vent en poupe et avancera vers un avenir plus radieux.

CHEN Zhihong

Ambassadeur de Chine au Mali

Commentaires via Facebook :