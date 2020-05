Nécessité d’une Approche globale intégrant les représentants du Président et de toutes les forces vives du Mali ET s’enquérir de ce que veulent les Djihadistes

Le Mali est soumis a une crise multiforme à laquelle s’est ajoutée la pandémie Coronavirus. Dans un tel contexte, une approche globale est indispensable. Compte-tenu de l’enlèvement du Chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, depuis le 25 mars 2020, cette dernière doit intégrée le dialogue et la négociation, avec les Djihadistes, pilotés par le Président de la République et des représentants de la nation, afin d’aboutir à la libération dans les meilleurs délais de Soumaïla Cissé ET à une solution durable à la crise.

Ceci parce que les Djihadistes considèrent l’enlèvement de l’honorable Soumaïla CIssé comme un trophée de guerre qu’ils assimilent à un « gros poisson » comme dit le Djihadiste Amadou Kouffa. De ce fait, ils ne sont pas prêts à le libérer sans contrepartie sérieuse (cas de leur propre protection après négociation, …) ET pour « légitimer » cette dernière, ils ne le libéreront qu’en face des représentants de haute facture, du Président de la République ET du Peuple Malien (de toutes les forces vives). Les représentants des comités de crise créés pour sa libération ne seront pas suffisants pour sa libération.

Paix, Dialogue et Négociation avec les Djihadistes/Terroristes

L’approche globale intégrant le dialogue et la négociation avec les Djihadistes doit se dérouler sous forme d’un dialogue national inclusif comme proposé par Dr Anasser Ag Rhissa depuis 2012 et 2014/2015. Ce qui est conforté par le fait que la Conférence d’Entente Nationale et le Dialogue National Inclusif ont opté pour le dialogue et la négociation avec les Djihadistes.

Concernant la paix, le dialogue et les négociations avec les Djibadistes et les Terroristes, le Président Malien Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, a déclaré, le 10 février 2020, en marge de la 33 ième assemblée générale de l’union africaine, à RFI et France 24 que son Haut Représentant pour le centre du Mali, Dioncounda Traoré est en mission pour lui et qu’il a le devoir d’écouter tout le monde. Ce dernier avait déclaré avoir personnellement envoyé des émissaires en direction d’Amadou Kouffa et Iyad Ag Ghali et qu’il est prêt à dialoguer avec tout le monde. Ainsi, IBK et Dioncounda Traoré sont en phase avec Dr Anasser Ag Rhissa sur ses propositions précurseurs, pour une PAIX DURABLE, datant de 2011/2012/2014. Depuis 2014 et 2015, j’avais proposé, à travers une lettre ouverte en ligne, un processus et un cadre pour négocier avec les djihadistes Maliens, repentis sincèrement ou souhaitant se repentir ou souhaitant une paix durable, avec la possibilité de participer au DDR (Démobilisation, Désarmement et Réinsertion) sous certaines conditions.

Souvent les terminologies Djihadistes et Terroristes se confondent à cause des impacts négatifs générés par les exactions des uns et des autres.

Mes propositions précurseurs pour une paix durable au Mali sont axées, (1) sur le Dialogue National Inclusif (DNI) entre toutes forces vives de la nation, sa méthodologie inclusive, un guide pour le dialogue et les négociations entre les Maliens incluant les Djihadistes/Terroristes repentis ou souhaitant se repentir ou souhaitant une paix durable, une plateforme globale de compromis et de concertations inclusives et une guerre informationnelle de renseignements s’appuyant sur un processus d’intelligence collective, sur les citoyens et les forces vives avec le support de nos partenaires pour lutter efficacement, à travers une coalition régionale et internationale, contre le terrorisme, (2) devront être utilisées entre frères et sœurs Maliens, n’acceptant pas le terrorisme ou repentis ou souhaitant se repentir, (3) POUR, qu’ENSEMBLE, ils cherchent le CHEMIN IDOINE qu’ils emprunteront pour une sortie durable et honorable pour tous de la crise Malienne, (4) TOUT EN GARANTISSANT la paix, la sécurité, la reconstruction de l’unité et la réconciliation nationale, ET (5) QUE PLUS JAMAIS ne se répète ce qui s’est passé.

Trouvant pertinent et appréciant mes propositions de sortie de crise, le Président Dioncounda Traoré m’avait écrit, le 04 septembre 2012, pour me féliciter et pour demander que je lui fasse parvenir les fichiers correspondant à mes propositions de sortie de la crise Malienne. Ce que j’avais fait.

Aujourd’hui, en tant que Haut Représentant du Président IBK pour le centre, les solutions que le Président Dioncounda Traoré a retenues sont en phase avec mes propositions de sortie de crise au Mali, dont certaines, dataient de 2012 comme le DNI (Dialogue National Inclusif) et la coalition régionale et internationale contre le terrorisme (même si ma proposition, aux chefs d’états de la zone sahel et aux partenaires, de création du G7 Sahel G5 Sahel datait de 2011), en effet, pour résorber la crise au centre, il est ouvert au dialogue avec tout le monde, en particulier avec Iyad et Amadou Kouffa, ET pour la lutte contre le terrorisme au centre, il pense qu’une coalition régionale et internationale, comme je le proposais et comme je le propose toujours, et comme le propose la coalition pour le sahel, est adaptée pour ce faire.

Nous publions cette lettre ouverte contenant des propositions, que Dr Anasser Ag Rhissa avait faites en 2012, entre autres, au Président de la transition, Dioncounda Traoré, et au médiateur de la CEDEAO pour le Mali, dont la première a été mise en œuvre sous forme du DNI (Dialogue National Inclusif) en 2019 et la deuxième, à travers la coalition pour le sahel pour lutter contre le terrorisme, qui a été proposée le 13 janvier 2020 à PAU (France) par les Chefs d’Etats du G5 Sahel et le Président Français. La transition ayant été brève, le Président Dioncounda Traoré et son gouvernement n’avaient pas eu le temps de mettre en œuvre pleinement mes propositions.

Depuis 2014 et 2015, j’avais aussi proposé un processus pour négocier avec les djihadistes Maliens repentis sincèrement ou souhaitant se repentir avec la possibilité de participer au DDR (Démobilisation, Désarmement et Réinsertion) sous certaines conditions.

Devant la gravité de la situation au Mali induite par les crises institutionnelle, sécuritaire mais aussi économique, j’avais proposé et publié le 02 juillet 2012, puis republié, par des médias (ba ma da, mali web, facebook, aitma, …), les 19, 21 et 29 novembre 2012 et le 02 décembre 2012, sous forme de lettre ouverte en ligne, une plateforme de concertations nationales et de négociation pour un dialogue national entre toutes les forces vives Maliennes afin de résorber durablement ces crises. Elle était adressée au Président de la transition, Dioncounda Traoré, au médiateur de la CEDEAO pour la crise Malienne, aux Maliens et aux Partenaires.

J’avais proposé en 2012 dans la même lettre ouverte en ligne, et dans plusieurs autres par la suite, une guerre informationnelle, supportant un élan COLLECTIF entre les forces vives et les forces de défense et sécurité présentes, pour lutter contre le terrorisme au Mali et dans la zone sahel à travers une COALITION régionale et internationale sous le leadership des forces de défense et sécurité nationales au sein de la zone sahel. Sans l’appeler COALITION POUR LE SAHEL, comme c’est le cas aujourd’hui, cette coalition régionale et internationale devait jouer le même rôle.

En plus, cette lettre ouverte intègre depuis 2012 une méthodologie inclusive pour que le dialogue national soit inclusif. Cette méthodologie avait été proposée en 2014 par Dr Anasser Ag Rhissa pour rendre l’accord de paix plus inclusif, c’est ainsi que plusieurs conseillers de la Présidence m’avaient rencontré en 2014 pour échanger sur cette méthodologie. Elle a été utilisée pour la conférence d’entente nationale en 2017 pour laquelle Dr Anasser Ag Rhissa était l’expert consultant pour la méthodologie inclusive. Elle a aussi été utilisée pour le DNI (Dialogue National Inclusif) en 2019.

De la Médiation entre IBK et Soumaïla Cissé à l’approche globale pour la libération de Soumaïla Cissé

Je rappelle que j’avais assuré les bons offices pour l’organisation de la médiation entre IBK et Soumaïla Cissé sur la base d’une plateforme d’entente dont le dernier point est le Dialogue National Inclusif (DNI) qui a été organisé au niveau national du 14 au 22 décembre 2019 après les niveaux régionaux, locaux et la diaspora.

Aujourd’hui, un consensus s’est établi sur la nécessité du dialogue avec les Djihadistes/Terroristes, au niveau le plus haut, entre IBK et Dioncounda Traoré, en phase avec les conclusions de la conférence d’entente nationale (de 2017) et du dialogue national inclusif (de 2019), accompagnons, TOUS/TOUTES, ce souhait et impliquons-nous pour une paix durable au Mali.

Impliquons-nous pour la libération de l’honorable Soumaïla Cissé qui avait voulu participer au DNI (Dialogue National Inclusif), comme il l’avait fait à la conférence d’entente nationale de 2017, il me l’avait dit quand je l’avais rencontré le 28 octobre 2019, même si, en définitive, il n’y était pas physiquement.

Par la suite, il s’était engagé à participer à la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DNI comme l’atteste sa participation à la campagne pour les législatives 2020 pendant laquelle il a été enlevé par les Djihadistes.

Félicitation pour l’Honorable Soumaïla CIssé, il a été élu dès le premier tour des législatives 2020 qui s’était déroulé le 29 mars 2020. Cet honneur rendu, par les populations de Nafunké où il se présentait pour renouveler son statut de député, doit être pris en compte par les frères Djihadistes pour sa libération prochaine.

Je n’en doute pas car les Djihadistes Maliens sont dans une situation où ils souhaitent un règlement rapide de cette situation pour une paix durable au Mali et pour que eux-mêmes vivent en paix.

Si curieux que ça puisse paraitre, les attaques djihadistes et les affrontements entre les différents groupes djihadistes (EIGS et JNIM pour se positionner comme interlocuteur unique pour le dialogue et la négociation avec les Maliens) de ces derniers mois soulignent l’urgence pour eux (ceux de JNIM de Amadou Kouffa et de IYAD) de trouver une solution rapide à cette situation.

Paix, Dialogue et Négociations avec les Djihadistes/Terroristes au Mali : Les Présidents IBK et Dioncounda Traoré en phase avec Dr Anasser Ag Rhissa sur ses propositions précurseurs, pour une PAIX DURABLE, datant de 2011/2012/2014

Dr Anasser Ag Rhissa, Expert Emblématique de la Paix au Mali : Vrai Instigateur depuis 2012 du DNI et depuis 2011/2012 de la Coalition régionale et internationale contre le terrorisme au Mali et dans la zone sahel

