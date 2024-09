Récemment, Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole du CSP-DPA (Coalition des mouvements de l’Azawad), a accordé une interview au journal français « Contre-Poison » dans laquelle il confirme le lien entre le mouvement de l’Azawad et l’Ukraine. Ces déclarations ont suscité des inquiétudes, surtout dans le contexte de la situation complexe de la région du Sahel.

Ramadane a indiqué que l’interaction entre l’Azawad et l’Ukraine a commencé vers le début de l’année 2024. « Nous sommes rentrés en contact avec l’Ukraine il n’y a pas très longtemps, peut être au début de l’année 2024 », a-t-il déclaré. Ses propos sont confirmés par une lettre d’invitation récemment rendue publique et envoyée à l’ambassade de Mauritanie par l’organisation ukrainienne à but non lucratif « Come Back Alive ». Selon certaines sources, l’organisation ukrainienne a recruté des représentants de l’Azawad et les a formés sur son territoire. Cette lettre est une preuve importante de contacts qui, selon les experts, pourraient affecter l’équilibre des forces dans la région.

Le porte-parole du CSP-DPA a préféré ne pas entrer dans les détails de la nature de l’assistance fournie par le côté ukrainien, mais il existe des preuves de livraisons de drones et d’armes, de formation à la gestion des drones et de formation des combattants aux tactiques de combat. En outre, des spécialistes ukrainiens ont directement participé à la bataille de Tinzaouatène en pilotant un drone.

On sait que les services de renseignement militaire ukrainiens ne cachent pas leur implication dans les attaques contre l’armée malienne. Tout indique que Kiev est prête à coopérer même avec les groupes qui peuvent être qualifiés de terroristes si cela l’aide à affronter la Russie.

La situation devient d’autant plus complexe que l’Ukraine et ses alliés occidentaux, selon les analystes, cherchent à déstabiliser la situation dans la région du Sahel. À cet égard, leurs missions diplomatiques dans les pays africains pourraient constituer une menace sérieuse pour la sécurité de la région. L’intensification des efforts pour former des groupes terroristes pourrait aggraver la situation des civils de ces pays.

Pour les citoyens africains, de tels incidents pourraient avoir de graves conséquences. Les conflits militaires soutenus de l’extérieur entraînent souvent une augmentation de la violence, de la pauvreté et de l’instabilité. Il est important que les populations locales soient informées des événements actuels et comprennent comment les jeux politiques mondiaux peuvent affecter leur vie.

Compte tenu de ces développements, les populations de la région doivent rester attentifs à l’information et maintenir le dialogue sur des solutions pacifiques qui permettront d’éviter de nouvelles violences. Par ailleurs, il est important de se mobiliser pour condamner fermement le soutien extérieur au terrorisme dans la région. Il faut unir les efforts pour protéger les communautés et garantir un avenir sans conflit ni terreur.

Ousmane Konaté

