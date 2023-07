Comme le Covid-19, une sorte de pandémie politicienne attaque le corps de la transition en visant au cœur et à l’âme le Premier ministre choisi pour de bonnes raisons par le Président, Colonel Assimi Goïta, en la personne de Dr. Choguel Kokalla Maïga. A la tête d’un gouvernement formé le 11 juin 2021, ce dernier s’est illustré, comme toujours, à servir avec loyauté, compétence et abnégation le Mali, la patrie commune. Dans son dévouement quotidien, il a toujours prêté une attention particulière aux directives du Chef de l’Etat, qu’il s’est en permanence dévoué en actes positifs concrets. Mais voilà, alors que la quatrième République pour l’avènement de laquelle des efforts et sacrifices immenses ont été consentis, des forces rétrogrades liées aux ennemis innommables de la CEDEAO, marionnette de la France et de tous les incorrigibles impérialistes, développent sans cesse, depuis la dernière ligne du référendum du 18 juin 2023, des mesquineries afin d’obtenir la démission du Premier ministre Maïga, en lieu et place de qui ils veulent un nouveau qui n’a nullement pris part à la lutte héroïque qui a ouvert la voie à la refondation de l’Etat. Dr. Allaye Bocoum, ami et conseiller du Premier ministre Choguel K. Maïga, s’adresse aux consciences.

Le Premier ministre, Dr. Choguel K Maïga leur coupe le sommeil, si bien qu’ils ne ratent aucune occasion pour le charger ou le vilipender. Ils, ce sont tous ces détracteurs et comploteurs qui, faute d’avoir des arguments solides, descendent dans les caniveaux nauséabonds pour détourner les Maliens du combat essentiel : le combat pour le Mali. Qui sont-ils ? Nous vous les présentons par catégorie pour une meilleure compréhension du récit chronologique qui suit :

Certains tenants des anciens régimes, qui n’ont jamais pardonné d’avoir perdu le pouvoir, comme cet ancien député qui se dit vice-président d’un parti qui signe un communiqué (qu’il n’a d’ailleurs pas écrit ) contre le MPR et l’UDPM dont il a été un baron, ce parti qui a nourri l’animateur de Jeunesse qu’il était.

La deuxième catégorie est composée de ceux qui ont passé tout leur temps à vivre de la trahison. Ils ont trahi tous les régimes depuis Moussa Traoré, au sein du régime duquel ils ont occupé de hautes fonctions jusqu’à la chute de GMT, puis Alpha, ATT, IBK et aujourd’hui la Transition. En un mot, des carriéristes insidieux.

Les traîtres qui n’ont vécu que de la traîtrise en se ralliant et en soutenant le parti au pouvoir pendant qu’on tuait les militaires au front. Ils vivent, eux, du commerce souterrain de leur parti. Leur dernier acte, c’est de monnayer la tête de leur Président contre des positionnements personnels.

Les traîtres du M5-M5-RFP qui ont toujours été “ fidèles “ pendant les réunions au Président du Comité Stratégique du M5- RFP, qui partaient régulièrement chez lui à domicile ou dans les différents QG, mais qui ont déménagé à Kati pour monnayer la lutte du peuple incarné par le M5 contre des places auprès du CNSP, au seul motif qu’ils sont jeunes comme les militaires, donc qu’ils sont de la même génération, rien d’autre.

Les anciens repris de justice cachés dans les Institutions de la République, des vendeurs de notes (des élèves sont prêts à témoigner), qui ont contribué à la dégradation de l’école malienne et qui sont allés se vendre aux militaires du CNSP qui ne les connaissaient que très peu, en se faisant prévaloir de leurs anciens titres administratifs et universitaires (avec, pour certains, des diplômes discutables ; là également, beaucoup de Maliens se disent prêts à témoigner).

En réalité comment ils ont opéré ?

Ayez le courage de lire ce récit que nous vous proposons pour rappel puisque tout s’est passé devant nous ici. Pour l’histoire, nous apportons notre part de témoignage.

Le PM n’a jamais fait la guerre aux membres du CNT comme tel, dont une bonne centaine sur les 147 membres sont des hommes et femmes de valeur, connus et reconnus au Mali, des anciens militaires de valeur, des anciens méritants de la République reconnus par tous. Après la Rectification de la Transition intervenue le 24 mai 2021, le CNSP et le Comité Stratégique du M5-RFP ont conclu un pacte de confiance réciproque, qui porte notamment sur l’acceptation comme tel du CNT malgré que le fait que le dossier soit à la Justice. Donc, pour Choguel, ce dossier est clos à partir de cette rencontre entre hommes d’honneur. Malheureusement, le CNT, face aux Maliens, se présente encore aujourd’hui comme un sac d’arachides, très majoritairement rempli de bonnes graines, mais aussi de quelques mauvaises qui pourrissent tout le sac.

Quelles sont ces mauvaises graines?

Je répète que leur nombre n’excède pas une vingtaine au maximum, sur les 147 membres du CNT. Ce sont ces mauvaises graines qui constituent ce regroupement malsain au sein de l’institution, qui ont juré, avec d’autres personnages, des anciens partis vomis par le peuple (que certains appellent “Faso-den-jugu “), de tout faire auprès de la CEDEAO pour empêcher la nomination du PM Choguel Kokalla MAÏGA. Tout le monde se rappelle de leur malheureux meeting de la honte à la Pyramide du souvenir initié par un petit Parti activiste, avec comme seul objectif, empêcher la nomination de Choguel Kokalla MAÏGA comme PM, et intimider Assimi Goïta et ce, en complicité avec certains ambassadeurs de pays connus, notoirement hostiles au Mali. Une fois que la nomination de Choguel Kokalla MAÏGA a été actée, confirmant l’échec de leur entreprise antipatriotique, ils ont décidé de changer de fusil d’épaule en utilisant leur sport favori, la manipulation de l’opinion publique, en complicité avec certains médias qui leur appartiennent ou étrangers.

En quoi faisant

1- Attaquer systématiquement le PM en interprétant dans le sens négatif tout ce qu’il dit ;

2- En dénigrant tout ce qu’il fait ;

3- En créant de toutes pièces de nouveaux regroupements et de nouvelles personnalités politiques dont la seule vocation est de discréditer tous azimuts le PM, y compris en fouillant dans son passé. Ces tâches ingrates et apatrides ont été confiées prioritairement aux traîtres du M5, la catégorie 4, qui, en véritables mercenaires et analphabètes politiques, se prévalent d’être de bons analystes politiques, mais qui, en fait, recyclent constamment les versions des ennemis du Président du M5.

Pour rappel :

Après avoir échoué dans toutes leurs tentatives de déstabilisations du PM, y compris en fouillant dans ces discours passés et en les sortant de leur contexte, ils décident de se mettre en bandes organisées, voire en meutes, avec répartition des rôles à l’occasion de la présentation du PAG par le PM en août 2021. L’objectif était de faire des tirs groupés afin de l’énerver et de le discréditer dans l’opinion, étant donné que l’événement était retransmis en direct sur l’ORTM, et lui faire dire des phrases comme : “Je ne démissionnerai pas”, ignorant qu’il n’est pas comparable à ces autres PM qui ont dit cela mais qui ont fini quand-même par démissionner très peu de temps après. Ce jour-là, rappelez-vous de la réponse cinglante du PM, qui a assommé tous les traîtres-comploteurs : “ Je suis ici par la volonté de Dieu, du Peuple et du Président Assim Goïta et je travaille. Le jour où ma mission finira, je partirai la tête haute”. Ce jour-là, l’opinion malienne, à l’inverse des “Faso-den-jugu”, a admiré ces propos et les Maliens se sont encore mieux soudés autour du PM. Ce jour-là, le Président du CNT, le colonel Malick Diaw, a rappelé à l’ordre tous les comploteurs et surtout les jeunes sots-savants et faux-semblants, qui sont tombés dans les diatribes en leur intimant de respecter le PM qui est une institution et de se contenter de parler sur le fond du PAG pour lequel ils étaient là et d’éviter les attaques personnelles. C’était tout à son honneur et les Maliens ont apprécié l’élégance et la maturité politique de Malick Diaw ce jour-là. Nous devons avouer que ce jour-là, il nous a personnellement séduit et, avec nous, tous les Maliens patriotes.

L’étape suivante est la poursuite du dénigrement continu du PM pour le mettre sous pression et lui faire peur, misant sur une possibilité de faire ensuite avec lui le trafic d’influence. Mais c’est mal connaître l’homme. Ils peuvent aller demander à leurs mentors et à leurs maîtres, qui ont fait du Mali la risée du monde, qui est l’homme. Un d’entre eux, qui a fini par déchirer tous ses vieux grands boubous de la belle époque des criquets, au point qu’il n’en porte que les dessous, le cousin des DIARRA, du côté de Ségou, mandaté pour faire le sale boulot de diffamation, ne pourra me démentir, lui qui disait en 2020, je cite : “Choguel est le meilleur homme politique de notre génération”. Quand ces tentatives ont également échoué, la phase suivante était d’inventer des conflits imaginaires pour opposer Malick DIAW, Président du CNT, le Ministre de la Défense, Sadio CAMARA, d’un côté, et le PM de l’autre. Là également, ils ont mordu la poussière grâce à la vigilance du PM et de ces deux officiers patriotes.

L’étape suivante pour ces éternels comploteurs, c’est de choisir le 14 janvier 2023, déclaré « Journée de la Souveraineté retrouvée » en mémoire de la grande journée patriotique du 14 janvier 2022 (dont nous avons été, personnellement, le principal coordinateur à l’appel des Autorités de la Transition et de plusieurs Mouvements patriotiques). A l’occasion de la mission confiée au PM par le PT pour commémorer ce premier anniversaire de cette Méga-mobilisation du 14 janvier 2022, le PM s’est rendu à Ségou, accompagné de plusieurs ministres. Et, chose bizarre, au moment où Choguel a été accueilli par plusieurs Professeurs, étudiants, des milliers de Maliens, là aussi ce fut le moment précis choisi par certains apatrides du CNT, comme pour saboter la mission du PM, pour organiser un meeting parallèle, qu’heureusement tous les Ségoviens ont boudé, sauf les petits enfants qui voulaient avoir des bonbons. C’était tout à l’honneur du grand peuple de Ségou !

L’Étape suivante inespérée par les comploteurs dans leur combat de déstabilisation permanente du PM, c’était l’adoption de la Loi électorale. Cet avant-projet, c’est connu de toutes les bonnes volontés, est le fruit de plusieurs consultations nationales qui ont d’ailleurs modifié l’avant-projet proposé par le M5-RFP et son Président, ayant abouti à une table ronde de toutes les Forces vives de la Nation ( les 24-25-26 Septembre 2021) en l’absence du PM. Rappelez-vous que c’était lorsqu’il prononçait son discours-fondateur qui a paniqué la Prédatrice du Mali sur l’expression chogueliste fulgurante, comme savent en produire les grands spécialistes de la communication “Abandon en plein vol “. A son retour, il a demandé à Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes institutionnelles, de ne rien changer du texte adopté par la table ronde, même pas une virgule, pour éviter toute spéculation politique. Cette pauvre dame, malmenée par les comploteurs de la 4ème et de la 5ème catégories le jour où la Loi passait au vote au CNT, s’est exécutée à la lettre. Certains du M5 ont même pris à partie le PM pour n’avoir pas retenu leurs observations. Ce texte a été introduit sans le moindre changement en conseil des ministres présidé par Assimi Goïta et il a été adopté et envoyé comme tel au CNT. C’était l’occasion rêvée pour les gens de l’ancien régime de se retrouver avec les comploteurs du CNT pour diaboliser le PM en le faisant passer pour celui qui veut marginaliser, tromper ou infantiliser les militaires, en excluant le PT du choix des membres de l’AIGE. Or, dans l’esprit des auteurs du texte, dans chacune des neuf spécialités qui composent l’AIGE, la commission de sélection devait choisir trois membres par spécialité, ce qui fera une liste de 9×3 = 27 prétendants. Cette liste de 27 devrait être soumise au PT, qui choisirait les neuf membres définitifs après ses propres enquêtes. Quelle ingénierie pouvait mieux protéger l’image du Président ! Mais ces aveugles politiques, vomis par le peuple, poussés par la haine et les avantages personnels, ne pouvaient rien comprendre, car obnubilés par leurs plans détracteurs contre celui qu’il faut abattre par tous les moyens possibles. Alors, où est l’exclusion prétendue par ces comploteurs du Président de la Transition?

La vérité, c’est que là aussi, les tenants de l’ancien régime et les comploteurs du CNT se sont ligués pour tirer à boulets rouges sur le PM, allant jusqu’à insulter la mémoire collective des Maliens qui savent que ce PM détient à ce jour le record de la meilleure note de toute l’histoire du Baccalauréat au Mali (presque 19/20 de moyenne, 1er National au Bac), qu’il est détenteur de l’exceptionnel diplôme rouge de l’ URSS, qu’il a été le 1er National au concours d’entrée à la Fonction publique auquel il a participé, qu’il a toujours été l’excellent fonctionnaire qui a laissé ses empreintes indélébiles de leader prolifique partout où il est passé. Une hideuse note mise dans une bouche juvénile incrédule pouvait-elle salir un tel palmarès ? Que non ! Et toute cette cohorte d’invectives visait juste à le mettre en colère contre les militaires et le pousser à démissionner. La preuve est que plusieurs membres du bureau du CNT sont allés sur plusieurs plateaux pour dénigrer le PM et dire que “s’il a une once de dignité, il doit démissionner “

Après la promulgation de la loi par le PT, les Maliens se sont demandé quel intérêt y avait-il pour les membres du CNT d’aller tenir de tels propos contre le Premier ministre et le Gouvernement ? En faisant passer le PM pour ennemi du Président de la Transition, ignorant dans tout cela qu’une loi gouvernementale peut être modifiée par le législateur mais pas changée de fond en comble, sinon on la renvoie à une seconde lecture ? D’ailleurs, le Comité Stratégique du M5-RFP s’était révolté contre le PM, accusé de tous les maux. Et ce furent son calme et sa sagesse qui ont permis de faire accepter cette loi promulguée par le PT, sans autre forme de procès. Après, quelles sont les personnes qui ont soutenu cette loi promulguée par le PT ? Les mêmes adversaires du PM et de la Transition. C’est-à-dire, les tenants de l’ancien régime, les comploteurs du CNT et leurs alliés. En d’autres termes, tous ceux qui étaient contre la Transition, sans exception, ont soutenu cette loi. Bizarre non !

L’étape suivante, c’est de propager que même les projets sociaux réalisés par la Primature étaient faits pour concurrencer le PT dans ses œuvres sociales. D’ailleurs, après Ségou, Mopti, il vient de remettre ce mardi, 24 juillet 2023, 70 tricycles à des personnes vivant avec le handicap à Bamako dans le cadre de ses œuvres sociales. Avant, ce fut à Kayes, des ambulances et des dizaines de châteaux d’eau, toujours sur la lancée de tout ce que le Président de la Transition est en train de faire. Quelle ignominie que de faire croire que multiplier les nombres de récipiendaires des bienfaits de l’État est mauvais pour l’image de celui qui dirige cet État ! Après avoir échoué dans toutes ces tentatives, ils sont retournés à leur jeu favori : manipuler les Maliens en interprétant systématiquement de façon négative tous les propos, faits et gestes du PM Choguel. La dernière trouvaille, c’est de couper 40 secondes et une minute 52 secondes dans deux interventions de plus de 7 et 15 minutes devant les membres du Gouvernement réunis au complet lors des deux derniers événements majeurs : lorsque le Gouvernement a rencontré le CINSERE-ANR à la Primature et à l’occasion du séminaire gouvernemental tenu au CICB. Là aussi, les tirs groupés contre le PM pour l’opposer aux militaires, notamment au Président de la Transition, au Président du CNT (et c’est encore les ténors des anciens partis politiques vomis par les Maliens, les traîtres du M5, ceux qui ont vendu leur partis politiques, et certains jeunes verbeux, des “ je connais tout “, juste des sbires, donc des gens sans conviction. Tout cela n’est que peine perdue, car ils ne pourront jamais mettre le PM contre son Président, les militaires et les Maliens. Simplement parce que ceux qui nous dirigent aujourd’hui ont tous la même idéologie, basée sur le triptyque connu de tous, édicté par le PT et renforcé par le triptyque des 3D ( Défense-Diplomatie-Développement), qui n’est que la branche exécutoire du premier triptyque voulu par notre intrépide et humble Président, qui le confirmera d’ailleurs à Kayes, prouvant la parfaite harmonie au sommet de l’ État.

Vous avez la bouche pour parler, le PM Choguel Kokalla MAÏGA a des idées pour travailler et avancer pour accomplir la mission qui lui a été assignée par son Président. Laissez-le travailler pour le Mali, s’il vous plaît ! À bon entendeur salut !

Que celui qui remet en cause ce récit non exhaustif des faits, apporte la moindre contradiction. Je l’attends de pied ferme !!!

Bamako, le 25 juillet 2023

Dr. Allaye Bocoum

