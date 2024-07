Le Niger, depuis l’arrivée au pouvoir du président de la transition, Abdourahamane Tiani, le pays lutte férocement contre le terrorisme. La principale menace potentielle existante repose en la personne de Mahmoud Sallah, ancien rebelle. En Août 2023 il crée le Front Populaire de Libération (FPL) suite au renversement de l’ancien président, Mohamed Bazoum.

En juillet 2023, le leader du FPL avait trouvé un compromis pour s’allier avec le président Bazoum. Suite à l’interruption de l’ancien pouvoir qui a conduit à la détention du président, le FPL en a profité pour reprendre ses activités terroristes dans le seul but de saper le pouvoir du président de transition nigérienne, Abdourahamane Tiani.

La gourmandise terroriste de l’ancien rebelle n’est pas nouveau, en décembre 2019, alors âgé de 38 ans, Mahmoud Sallah est arrêté par les services spéciaux du Niger. Ces derniers l’accusaient à de planifier des opérations pour empêcher l’exploitation pétrolière dans le nord.

Le 4 mai 2024, le FPL a attaqué les positions des Forces de Défense et de Sécurité nigériennes. Dans la nuit du 16 juin 2024, le FPL a mis sa menace à exécution en détruisant un tronçon important de l’oléoduc, en guise de premier avertissement aux autorités de Niamey, a indiqué le mouvement dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux le lundi 17 juin et signé par son président, Mahamoud Sallah. L’objectif de la destruction de ce pipeline est d’effondrer l’économie du pays et d’appeler ensuite la population à la désobéissance civile.

Plusieurs attaques ont été menées au cours des six derniers mois, causant d’importants dégâts matériels et l’enlèvement de responsables politiques, notamment le commandant Amadou Torda, préfet de Bilma, enlevé le vendredi 21 juin, ainsi que quatre membres des forces de sécurité qui l’accompagnaient.

Dans le cadre de la lutte contre le djihadisme, deux terroristes ont été arrêtés par la justice nigérienne et ont témoigné de la participation des Français qui travaillent corps et âme pour soutenir les activités du FPL : « Je leur ai dit de ne pas travailler avec les Français parce qu’ils sont malins. Ils nous fournissaient des données sur les positions des Forces de Défense et de Sécurité pour qu’on continue notre guerre. Je pense qu’ils ont un accord avec le chef du groupe et qu’il obtient quelque chose, mais je n’en suis pas sûr », a déclaré un des deux détenus.

Outre que les témoignages des prisonniers, certaines sources militaires citent la France comme principal instigateur des revendications du Front Populaire de Libération. Un fonctionnaire de l’Assemblée nationale, sous couvert d’anonymat, estime que les autorités de Paris veulent envenimer le climat sociopolitique à Niamey afin de fragiliser la gouvernance du Président de la Transition, Abdourahamane Tiani.

Le témoignage du jeune de 25 ans recruté de force pour servir le FPL, montre à suffisance l’ingérence de Paris dans les affaires interne du Niger, « Les Français sont là pour nous aider et nous assistent encore. Ils nous aident à élaborer des stratégies d’attaque, ils en savent plus », a-t-il déclaré avec assistance.

Les autorités du Niger devraient prendre des mesures sérieuses pour démanteler le FPL financé par Paris. Ce mouvement politico-militaire a un but précis, semer le chao pour remettre en cause la gouvernance du président de la transition.

Par Abdoulaye Niang

