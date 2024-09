Pour améliorer la santé de nos communautés à la base Plus de 569 millions FCFA de médicaments remis par l’ONG canadienne Children Believe

Récemment implantée, l’Organisation non gouvernementale de droit canadien apolitique, Children Believe a procédé, le vendredi 27 septembre 2024, dans les locaux du ministère de la Santé et du Développement social, à la remise d’un important lot de médicaments d’une valeur estimée à plus de 569 millions de nos francsau Mali. C’était en présence du président de la Commission Santé et Développement social du Conseil national de transition(CNT), Aboubacar Siddick Fomba, de la représentante de Children Believe au Mali, Coulibaly Aminata Sangaré, du Secrétaire général du Ministère de la Santé et du Développement social, Abdoulaye Guindo et du représentant régional Children BelieveAfrique de l’ouest, Fabrice Paré.

Prenant la parole, la représentante de ChildrenBelieve au Mali, Coulibaly Aminata Sangaré a déclaré que cette remise contribuera à améliorer de façon substantielle la santé de nos communautés à la base en renforçant la lutte contre les infections causées par certains types de bactéries. Elle a aussi remercié le gouvernement malien à travers le ministère de la Santé et du Développement social pour tous les efforts consentis dans l’amélioration de la qualité des soins de santé de nos communautés ainsi que la Commission Santé et du Développement social du Conseil national de transition pour son accompagnement à la réussite du processus d’implantation de l’ONG Children Believe au Mali.

A sa suite, le représentant régional ChildrenBelieve Afrique de l’Ouest, Fabrice Paré a laissé entendre que c’est avec une profonde gratitude et un immense honneur pour lui d’être présent à cette cérémonie de remise symbolique de médicaments de première nécessité composée de Dalacin C 300mg BT100c au Ministère de la Santé et au Développement Social.

Selon lui, Children Believe est une organisation non gouvernementale de droit canadien apolitique qui œuvre pour un monde où chaque enfant a la possibilité de réaliser son plein potentiel. « Notre mission principale est de soutenir les enfants défavorisés, leurs familles et leurs communautés afin de créer un avenir meilleur pour tous. Le siège se trouve à Toronto au Canada avec une présence opérationnelle en Afrique de l’Ouest au Ghana et au Burkina Faso où se trouve le Bureau régional, plus récemment au Mali », a-t-il précisé.

Garantir les soins de santé aux enfants

A l’en croire, son organisation intervient dans plusieurs domaines à savoir : l’éducation où elle travaille à améliorer l’accès pour tous les enfants à l’école ; la santé en participant aux initiatives qui garantissent des soins de santé aux enfants et aux familles ; la protection de l’enfant.

Il a saisi l’occasion pour saluer et féliciter les efforts remarquables du ministère de la Santé et du Développement social ainsi que son engagement pour le bien-être des populations maliennes. « Nous sommes également heureux de notre récente implantation au Mali. Nous tenons à remercier toutes les personnes et institutions qui ont facilité le processus ainsi que celles qui continuent de nous accompagner. Il est évident que votre soutien à tous est essentiel pour nous permettre de relever ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés. À travers nos actions, nous aspirons à bâtir un avenir meilleur pour les enfants, leurs familles et la communauté », a ajouté M. Paré.

A ses dires, c’est grâce à la collaboration avecHPIC (Partenaire canadien pour la santé internationale) que ces produits de première nécessité d’une valeur totale estimée à plus de 569 millions de FCFA ont pu être mis à la disposition du Mali à travers le ministère de la Santé et du Développement social. Et d’ajouter que ces médicaments sont destinés à plusieurs localités dont Bamako, Kati, Sikasso, Kayes, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou afin d’améliorer la prise en charge médicale des populations.

Quant au président de la Commission Santé et Développement social du CNT, il s’est réjoui de la remise de cet important lot de médicaments de première nécessité qui dénote, selon lui, de l’engagement du ministère en charge de santé à mettre en application les orientations du président de la transition. Avant d’exprimer toute sa satisfaction du travail accompli par le département de la santé afin d’améliorer la qualité des soins de santé de nos populations.

Respect des trois principes édictés par le président de la transition

A l’entendre, cette remise, une première, car d’autres vont suivre, s’inscrit parfaitement dans le respect des trois principes édictés par le président de la transition, le colonel AssimiGoïta. « Nous avons discuté avec eux et Children Believe n’entreprendra aucune action sans que le ministère en charge de la Santé ne soit concerté et associé », a-t-il martelé.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Abdoulaye Guindo dira que la cérémonie est certe modeste, mais très significative pour le système de santé malien par rapport à la disponibilité de médicaments et à la prise en charge des infections plus ou moins connues.« Ce fut un long processus qui a abouti à cette donation parce que nous avons demandé les besoins de plusieurs structures de santé et comment elles peuvent utiliser afin de rendre compte de l’utilisation de ces produits pour que nous puissions le transmettre à qui de droit », a indiqué M.Guindo.

Pour finir, il a remercié l’ONG Children Believepour cette donation en antibiotiques qui répondent à des infections du moment et participent à améliorer significativement la santé de nos communautés à la base.

B.P

