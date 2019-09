Le ministère de l’Economie numérique et de la Prospective a organisé, le vendredi 30 août 2019 au CICB, la 1ère édition de «TECH FRIDAYS». C’est une compétition de «Pitch» (présentation de projet/idée) qui se tiendra le dernier vendredi de tous les mois à partir d’août 2019.

La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence effective de Mme Kamissa Camara, ministre de l’Economie numérique et de la Prospective, en présence de certains de ses collègues notamment les ministres de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Housseini A. Guindo, et de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Dr. Aïssata Kassa Traoré. L’événement a aussi enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment le DG de l’AGETIC.

Selon Mme le ministre Kamissa Camara, les «TECH FRIDAYS» donnent le coup d’envoi d’une nouvelle ère du développement numérique dans notre pays. C’est désormais un rendez-vous mensuel pour tout acteur du numérique au Mali. Aussi, c’est un cadre qui sert de lieu de rencontres, de Networking, où il sera également question de conforter les incubateurs dans leur rôle premier qui est d’accompagner les startups dans tout leur processus de développement, de l’idéation à la réalisation du projet en lui-même.

Cette nouvelle forme de collaboration entre le département de l’Economie numérique et de la Prospective et les incubateurs s’inscrit dans une démarche des plus inclusives tenant compte du rôle important joué par les incubateurs dans le milieu de l’innovation technologique.

En clair, il s’agit de rendre les jeunes entrepreneurs maliens dans le numérique plus compétitifs à l’international en un temps record. En tout cas, selon les organisateurs, au moins 15 startups ou idées de projet venant de jeunes du Mali se seront dotées d’une enveloppe d’au moins 1 million et ce, en quelques mois.

Pour cette 1ère édition, ils étaient 18 startups venant de différents incubateurs qui ont participé à cette compétition. Ainsi, à l’issue d’une rude compétition, les membres du jury ont proclamé les résultats. Le pitch qui a présenté l’application «Ko Santé» de «DiaspoHub», M. Kolane Ouborguemi, a remporté le 3ème prix avec une enveloppe d’un million de FCFA. Tandis que le 2ème prix a été remporté par Mme Fatoumata Bocoum, avec une enveloppe de 3 millions de FCFA. Son projet s’intitule : «Denko» kunafoni, de l’Incubateur Impact Hub.

Enfin, le 1er prix de cette première édition a été remporté par Boubacar Diarra dont l’application mobile et internet s’appelle «les aventures de Soundiata Kéita». C’est un projet de l’incubateur «Expert Labs» qui est basé sur l’histoire du Mali. C’est également un jeu qui permettra de raconter l’histoire du Mali.

Rappelons qu’au cours de cette cérémonie de lancement, chaque candidat, porteur d’un projet d’incubateur, avait présenté son produit devant un public attentionné.

Faut-il le préciser, les TECH FRIDAYS sont une initiative du ministère de l’Economie numérique et de la Prospective. L’idée est de créer un cadre pour que les jeunes esprits les plus brillants viennent y exposer leurs innovations et gagner des primes allant de 1 à 5 millions de FCFA pour les trois projets retenus chaque mois.

Il faut signaler que la particularité de cet événement est l’intégration des incubateurs tout au long du processus, car ils seront pris en charge de la présélection, au coaching jusqu’au suivi-évaluation des candidats.

Madihawa Kébé

