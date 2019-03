Les lauréats de la seconde édition du Total Challenge Startupper de l’année ont été célébrés le jeudi 14 mars 2019, lors d’une cérémonie remise de prix qui s’est tenu dans les locaux de Total Mali, sise à Hamdallaye. C’était sous le haut parrainage du Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maiga, en présence de membres du gouvernement, des représentants diplomatiques ainsi que des responsables de la société.

La deuxième édition du Challenge Startupper de l’année par Total vient de connaitre son épilogue. Contrairement à la première édition qui a été organisée dans plus d’une trentaine de pays dans le monde. L’édition de cette année a enregistré la participation 55 pays. Au Mali, ils étaient environ 700 starttupers à participer à ce challenge du Groupe Total Mali, dont l’ambassadeur du projet était le jeune opérateur économique, Basidy Dembélé, « Roi 1212 » cent parmi eux ont été sélectionnés pour un début, ensuite 15 plus et au final le choix des membres du jury a été porté sur trois lauréats pour le caractère innovant, l’impact social et sociétal, la faisabilité et le potentiel de développement de leurs projets . Bien avant les remises, le Directeur Général de Total Mali, AdjéKacou, a déclaré dans son intervention que ce challenge est une activité sociétale du groupe total qui est en phase avec les préoccupations des pouvoir publics, notamment l’épineuse question de l’emploi des jeunes. En effet, trois jeunes dont une dame ont été choisis par les membres du jury pour l’édition de cette année comme startupper de l’année à cause de la pertinence de leurs projets. Il s’agit de Boureima Coulibaly, qui a remporté le 1er prix pour une valeur de 12.000 000 de FCFA avec son projet « ESENE », un système embarqué permettant de capter les besoins en eau et en fertilisant du sol afin d’apporter les deux matières nécessaire aux cultures. Le 2ème prix, un montant de 8. 000 000, est revenu à Drissa Doumbia pour son projet DONIYABLOWN, une application qui conçoit des Cours multimédias sur clé USB et DVD pour les élèves, des solutions numériques pour les écoles et du mentorat des élèves.En fin, le 3ème prix, soit la somme de 5. 000 000 de FCFA a été décerné à Hadizatou Mahamane Sidibé, promotrice de « EmballPaper », une entreprise de fabrication d’emballage en papier pour lutter contre la prolifération des sachets plastiques jugés polluants pour l’environnement. Une gamme de produit fabriquée à partir de matières biodégradables.Par ailleurs, en plus d’avoir un prix, la lauréate de cette édition bénéficiera aussi d’une bourse de formation à l’étranger pouvant lui permettre de se perfectionner et de développer son entreprise. Une nouveauté pour cette année, initiée par total, il s’agit de l’attribution d’un label Coup de cœur féminin par pays, pour soutenir les femmes entrepreneures. Ainsi, avec ce prix spécial, complémentaire des trois autres prix, Total encourage les femmes à participer en plus nombre au challenge Startupper.

Le Parrain de cette cérémonie, Soumeylou Boubèye Maiga, Premier ministre, a apprécié cette initiative de total qui crée des conditions pour que les jeunes puissent libérer leurs énergies et leurs créativités. Il dira que le Président de la République a placé son mandat sous le signe de la promotion de la jeunesse. « Notre devoir c’est de créer des conditions pour que les jeunes puissent nous faire émerger », a-t-il précisé. Tout en félicitant les lauréats pour leurs consécrations. Et dire aux uns et autres qu’il leur donne rendez-vous l’année prochaine pour parrainer la cérémonie.

Ousmane Baba Dramé

Commentaires via Facebook :