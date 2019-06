Malgré ces difficultés, les progrès en Afrique sont notoires dans certains domaines comme les banques. Ces avancées sont célébrées depuis quelques années à travers la tenue de la cérémonie “African Banker Awards”. Une manifestation qui se tient en marge des réunions de la BAD et donc cette année à Malabo. Elle consiste à distinguer les meilleures activités bancaires, les meilleures banques et les meilleurs banquiers sur le continent.

Cette année encore les institutions bancaires africaines ont été mises en compétition dans plusieurs catégories.

Au bout, peu d’élus pour beaucoup d’appelés. La Banque de Développement du Mali (BDM) devient une abonnée dans ces distinctions très sélectives.

Si en 2018, le premier Groupe bancaire malien avait été distingué “Meilleure Banque de l’Afrique de l’Ouest”, cette année c’est son Administrateur, Directeur Général qui a eu l’insigne honneur d’être sélectionné et d’arriver dans le peloton des Cinq Meilleurs Dirigeants de Banque en Afrique.

Une véritable prouesse quand on sait que la seule zone Uémoa compte un minimum de 150 banques et établissements financiers, on imagine aisément qu’ils sont des milliers à l’échelle du continent.

La distinction du Directeur Général de la BDM apparait comme une suite logique, si l’on s’en tient aux résultats engrangés depuis plusieurs années. En 2018, le groupe bancaire a même établi un record au Mali, en affichant, un peu plus de 1 000 milliards de F CFA de total bilan et en dégageant un bénéfice de 15 milliards de F CFA. Ces résultats sont le fruit d’un management novateur, à l’écoute d’un personnel engagé, professionnel et expérimenté.

Les ressources extérieures : un enjeu pour la BDM

Affichant une situation déjà enviable à l’intérieur, la BDM accroit de plus en plus ses ressources extérieures. Grace à une crédibilité assise et reconnue, elle est à ce jour, la seule banque malienne membre de l’Association des Institutions Africaines de financement du développement (AIAFD), un organisme ou siègent entre autres, des poids lourds comme la BAD ou la banque de développement de l’Afrique australe. Cette affiliation qui date de 2018, a permis à la BDM de mobiliser plus de ressources pour financer les besoins du Mali et du secteur privé. On peut citer entre autres fonds mobilisés à ce jour : 20 milliards auprès de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), 10 milliards de F CFA de la Banque pour l’Intégration et le Développement du Commerce (BIDC), 20 milliards de F CFA auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et 20 milliards de CFA de la Banque Africaine de Développement.

En marge des assemblées annuelles de la BAD, l’Administrateur, Directeur Général de la BDM a pris une part active aux travaux de l’AIAFD. Au menu, des conférences sur les enjeux du développement par l’intégration en Afrique mais également l’assemblée générale des membres. A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, le bureau de l’Association a été renouvelé avec le départ d’un des présidents les plus emblématiques, le Directeur de la Banque de Développement de l’Afrique australe, Patrick DLAMINI et l’arrivée d’un nouveau président, ressortissant du Botswana,Thabo Thamane.

Les prochaines assemblées annuelles de la BAD se tiendront à Abidjan, ville siège du groupe bancaire.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :