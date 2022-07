Sous le parrainage du Général Kéba Sangaré, Gouverneur de la région de Bougouni, l’Institut supérieur de Technologie appliquées (TechnoLab-ISTA) a procédé à la remise de diplômes à sa 22ème promotion le samedi 2 juillet à Bamako.

En présence des officiels, des partenaires, des récipiendaires et des invités, Niambélé Issa, représentant du maire de la Commune III a salué les invités.

De l’indépendance du Mali jusqu’aux années 1990, l’éducation dans tous les ordres d’enseignent était assurés par l’Etat. Face aux besoins croissants en matière d’éducation, le secteur a été ouvert aux privés. C’est dans cet ordre d’idée que TechnoLab a vu le jour. En plus de sa large implantation un peu partout à travers le pays même dans les localités les plus éloignées, TechnoLab a formé beaucoup de cadres qui occupent les plus hautes fonctions dans les différents segments professionnels à travers tout le pays. C’est fort de toutes ces performances combien appréciables que moi-même j’ai fréquenté ce haut lieu du savoir où j’ai décroché un Master en Sciences de Gestion, Spécialité : Gestion des Ressources humaines.

J’ai pu donc, mesurer avec une grande satisfaction, tout le sérieux, l’abnégation, la discipline, la rigueur et tout ce qui est nécessaire à un établissement pour assurer une formation de qualité tant désireuse dans ce monde de concurrence », a affirmé le parrain, Général Kéba Sangaré, gouverneur de la région de Bougouni.

Quant au Président Directeur Général, Daouda Diakité il dira que la cérémonie de remise de diplômes, une tradition annuelle à TechnoLab ISTA, est l’opportunité de célébrer, avec joie et légitime fierté, la réussite du parcours académique par les récipiendaires eux mêmes, leurs parents, famille et amis, les pourvoyeurs de ressources et surtout pour nous, personnel et corps enseignant ».

Ce samedi, 300 récipiendaires issus d’une diversité de provenance socioprofessionnelle : administrations publiques, entreprises privées, organisations de la société civile (nationales ou internationales) qui confient à l’école la responsabilité de la formation ou du perfectionnement de leurs cadres et agents, en vue du renforcement de leurs capacités techniques et managériales.

L’ambition de l’institut est de compter parmi les institutions universitaires de renom à l’échelle africaine, voire internationale. Aussi, sur le plan des partenariats, l’axe de collaboration s’est vu élargir par la signature de nouvelles conventions avec le Paris School of Business pour les formations de DBA (Doctorate of Business Administration) et Adalia Institute de Casablanca (Maroc). D’autres expansions sont en vue ; notamment le démarrage des programmes de Cambridge International College (Royaume Unis).

Dans une optique aussi de diversification des filières, les démarrages des cursus de Technologies agro-alimentaires, de Génie civil, de Géologie et Mines sont prévus très bientôt, a-t-il conclu.

TechnoLab-ISTA est un institut privé créé le 18 mai 1998 par arrêté n°0699/98MESSRS. Il évolue dans le domaine du management et des technologies nouvelles. Il est agrée et reconnu par le gouvernement malien dans la quasi-totalité des disciplines enseignées. L’école compte plus de 2500 étudiants à l’échelle nationale en 2020 2021.

Bintou Diawara

