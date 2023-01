Le ministère de la santé a procédé à la remise de décorations nationales à son personnel qui a servi avec dévouement et loyauté la patrie. Parmi ces récipiendaires figure le Directeur Générale de la caisse malienne de la sécurité sociale, M. Ichaka Koné, un homme exemplaire qui a gravi tous les escaliers au sein de la CMSS.

Il a fait ses preuves à la tête de la direction générale de la CMSS plusieurs années en qualité de directeur de l’AMO. Il a aussi partagé ses connaissances et expériences avec beaucoup d’agents de la structure.

Aussi, pour le DG Ichaka Koné, cette médaille constitue un immense honneur et un encouragement à poursuivre, un engagement pour notre pays qui nous a tout donné. « Cette haute distinction nous conforte dans la voie que nous avons choisie et nous donne encore plus de courage et d’amour pour notre Patrie tout au long du chemin qu’il me reste à parcourir dans la vie professionnelle. Les autres récipiendaires et moi-même, espérons pouvoir continuer avec beaucoup de responsabilité, tout en restant humbles et attachés à la sauvegarde des intérêts du Mali » a-t-il laissé entendre.

Ichaka Koné est un cadre supérieur qui a à son actif plusieurs diplômes et attestations.

Tout le personnel de la CMSS est fier de cette décoration tout en lui souhaitant d’autres reconnaissances dans l’avenir.

Yattara Ibrahim

Commentaires via Facebook :