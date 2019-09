La ville de Koulikoro était en effervescence le mardi 3 août 2019. Les jeunes, les femmes et même les personnes du troisième âge se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au maire de la commune urbaine de Koulikoro à son retour du Rwanda avec son trophée de Meilleur Maire parmi les 300 récipiendaires du continent africain.

Le samedi dernier, le maire Eli Diarra a reçu le Prix de Meilleur Administrateur Africain des Collectivités Locales à l’hôtel Marriott de Kigali.

La récompense de ce digne fils du Mali est bien l’initiative de la ‘’Fondation 225’’ qui décerne ce prix dénommé ‘’Prix Africain du Développement’’(PADEV)

Le maire de Koulikoro, Eli Diarra a fait son entrée à Koulikoro vers 16 heures. Malgré la forte pluie, les populations et les notabilités de la ville sont sorties massivement pour accueillir triomphalement le digne fils du terroir. Et ce, sur une distance de 7 km, entre Bakariblénbougou et la mairie.

Sur les pancartes et les banderoles déployées, on pouvait lire les nombreux messages de remerciements à l’endroit du maire Eli Diarra pour les efforts qu’il déploie afin de booster le développement de la commune urbaine de Koulikoro. C’est pour lui prouver leur reconnaissance que les jeunes et les femmes de la Cité du Méguétan ont initié cette grande mobilisation.

Sous le coup de l’émotion, le très célèbre édile a manqué de mots pour dire merci aux Koulikorois. Et a juré, la main sur le coeur, que Koulikoro restera toujours la meilleure parmi les 703 communes du Mali ! Il a déclaré dédier son trophée à la population de Koulikoro, avant d’aller le présenter à sa maman !

