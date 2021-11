Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l’Afrique : La BDM-SA sous le leadership de Bréhima Amadou Haïdara distinguée !

La Banque de développement du Mali (BDM-SA) recevra le 19 Février 2022, le prix de la Palme Internationale de la Banque la Plus Dynamique et la Plus Innovante de l’Afrique de l’Ouest. Ce sera à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de Gala des 100 Entreprises les Plus Dynamiques de l’Afrique prévue à l’Hôtel Ivoire à Abidjan.

La Banque de développement du Mali (BDM-SA) vient d’être distinguée par le cabinet d’études et de conseil en finance et en gestion “Eco Finance Entreprises” basée à Dakar, au Sénégal. L’entreprise citoyenne sera récompensée par la “Palme internationale de la banque la plus dynamique et la plus innovante de l’Afrique de l’Ouest”, dans le cadre de l’édition 2022. Ce sera lors de la traditionnelle soirée de distinction dénommée ”Gala des 100 Entreprises les plus dynamiques de l’Afrique”. Cette soirée aura lieu le 19 Février 2022 à l’Hôtel Ivoire à Abidjan, en présence de plusieurs Chefs d’Etats et invités de marque du monde des affaires de différents pays d’Afrique.

Rappelons que la première édition de ce Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l’Afrique s’est déroulée, le 10 novembre 2019, à Cotonou au Bénin Marina Hôtel.

En initiant cette prestigieuse cérémonie de dimension internationale, le cabinet international “Eco Finance Entreprises” dont le président directeur général est Djibril Barry, veut faire la promotion des entreprises. Une manière de récompenser le mérite des entrepreneurs installés en Afrique. Et cela, avec des critères précis et rigoureux.

“Les entreprises sélectionnées dans les différents pays africains seront primées dans différents secteurs d’activités sur la base des critères de l’expertise de l’entreprise, l’impact de l’activité sur l’économie nationale et sur le plan continental, la capacité d’innovation, et la capacité de pénétration du marché”, précise le PDG d’Eco Finance Entreprise, Djibril Barry. Avant de souligner : “Nous vous informons que la BDM fait partie des entreprises sélectionnées dans le Top 100 des Entreprises les plus dynamiques de l’Afrique. Cet événement entend apporter une contribution significative aux efforts déployés par les gouvernements des différents pays africains pour la promotion de l’investissement et offrira une vitrine internationale aux entreprises du continent africain”.

Le choix de la BDM-SA dans le Top 100 des Entreprises les plus dynamiques d’Afrique n’est pas fortuit pour qui connait la position de cette banque sur le plan national et international, et qui a répondu aux critères de sélection pointus du Cabinet ECOFIE : l’expertise, l’innovation, la capacité de pénétration du marché et l’impact de l’activité sur l’économie. Cela a été rendu possible grâce au leadership éclairé de l’administrateur-directeur général, Bréhima Amadou Haïdara.

Les supports de communication sont de véritables atouts pour la réussite de cet évènement permettant de créer un réel impact auprès des cibles pour influencer positivement les activités des lauréats à travers des chaînes internationales comme celles du Bouquet Canal+ (France 24, TV5, Canal+ Sport 2 & 3, Canal+ Cinéma, Canal+ Action, Canal+ Première et Canal+ Pop) avec retransmission en direct sur plus de 10 chaînes africaines.

Pour la BDM-SA, grâce à ces stratégies de communication et marketing élaborées sur mesure, le Gala Top 100 est une réelle opportunité pour elle de conquérir de nouveaux clients mais aussi plus largement, de renforcer leur stratégie commerciale et qui ouvre la voie à la pénétration de nouveaux marchés, de nouveaux territoires de vente. Elargir l’empreinte localement et régionale de la banque en proposant une avancée concurrentielle majeure, et permettre à la banque de construire de puissants éléments de stratégies d’internationalisation. Une politique bien établie pour renforcer l’image de marque de la BDM-SA, son positionnement local et international et une manière de s’intégrer efficacement dans le paysage global bancaire africain et de rayonner plus fortement.

La BDM-SA a reçu plusieurs distinctions dans le domaine des finances. Il s’agit notamment du Trophée de la “Meilleure banque régionale en Afrique de l’Ouest” en 2021, lors des “African Banker Awards” et la nomination de l’administrateur-directeur général de la BDM-SA, Bréhima Amadou Haïdara, parmi les cinq “Meilleurs dirigeants de banque en Afrique”.

Aujourd’hui, l’ambition de la BDM-SA est de dépasser son rang de 2e banque au sein de l’espace Uémoa pour être la banque numéro un. Depuis mai 2021, le capital social de la Banque a été doublé, passant de 25 à 50 milliards de FCFA, faisant de la BDM-SA la deuxième banque de l’Umoa à atteindre ce niveau de capital sur plus de 120 banques.

A préciser que les filiales du Groupe BDM, à savoir BDU/Guinée-Bissau, BDU-Côte d’Ivoire et BDU-Burkina Faso ont aussi tenu leurs sessions de conseil d’administration par visioconférence. Et les mêmes tendances haussières des agrégats sont observées au niveau desdites filiales à fin juin 2021.

S’agissant du domaine de la formation, cinq Maliens viennent d’être distingués dans la promotion 2021 de l’Institut des techniques de banque (ITB) de France. Sur un effectif de 3500 auditeurs, deux Maliennes ont occupé les deux premières places et la quatrième place aussi est revenue à un Malien. Ce qui est un fait inédit dans les annales des formations au niveau de cette prestigieuse école de formation aux métiers de banque.

El Hadj A.B. HAIDARA

