Gestion forestière: Le président de la SFB, Mamadou Farota, honoré

Pour ses nombreuses actions dans les domaines de reboisement, protection des massifs forestiers, construction des infrastructures de développement local, le président directeur général de la société Farota boiserie Sarl, Mamadou Farota a reçu plusieurs distinctions honorifiques de la part de l’Association des jeunes premiers du Mali (AJPM).

La cérémonie, placée sous le parrainage du guide d’ançar-dine, Ousmane Chérif Madane Haïdara, président du Haut conseil islamique du Mali, s’est déroulée le dimanche dernier au palais de la culture de Bamako. C’était en présence du fils du guide, Aliou Badra Haidara ; du PDG de la société boiserie Farota-sarl, Mamadou Farota et du président de l’Association des jeunes premiers du Mali (AJPM), Lassine Diarra. La mère du récipiendaire et l’ensemble du personnel de la société étaient présents.

Dans le cadre de l’application de la loi N° 10- 028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national ( art 33), la direction régionale des Eaux et Forêts de Kayes en collaboration avec les collectivités et les exploitants forestiers a élaboré des plans d’aménagement de massifs forestiers villageois.

Ce processus a abouti à la signature des contrats de gestion entre la direction régionale des Eaux et Forêts et la société boiserie Farota-Sarl. En plus, des travaux de reboisement réalisés sur des parcelles équipées de forages et sécurisées avec une clôture en grillage, la société s’est engagée avec la direction régionale des eaux et forêts à faire face à la lutte contre les feux de brousse dans la région.

Dans le cahier de charge du contrat plan, la société a fait d’énormes réalisations dans la région de Kayes, notamment la construction des ponts, des mosquées, des forages, des clôtures de cimetières, la formation des exploitants forestiers et d’autres actions sociales pour les populations locales.

Partant de ces actions concrètes et visibles sur le terrain et à la demande des plus hautes autorités de la région de Kayes, l’Association des jeunes premiers du Mali a choisi le PDG de la société boiserie Farota Sarl afin de reconnaitre ses nombreux efforts dans la protection de l’environnement, la création d’emplois et les actions sociales.

Durant la cérémonie dans une salle pleine, l’enfant de Djenné, Mamadou Farota a eu plusieurs distinctions, notamment des tableaux d’honneur, des attestations et une médaille. Sa mère a également eu une médiale de la part de l’AJPM.

Pour le président de l’association des jeunes premiers du Mali, Lassine Diarra, le choix du PDG de la société boiserie Farota n’est pas fortuit. Selon lui, sa société emploie directement 313 personnes et plus de 1000 personnes de façon indirecte: « Farota est un opérateur de bois. Mais au-delà de ce travail, sa société fait beaucoup d’actions pour soulager les citoyens, notamment la construction de mosquées, des routes, des forages, la clôture des cimetières … ».

Selon le secrétaire général de la société, Moussa Coulibaly, à travers cette reconnaissance tout l’ensemble du personnel de la société est honoré: « Nous sommes ravis et cette reconnaissance est la preuve que nous travaillons bien ».

Pour le récipiendaire, le PDG de la société boiserie Farota, Mamadou Farota, ces distinctions constituent une source de motivation. « J’ai été choisi par l’association parmi tant d’autres. Cela montre que nos actions sont suivies par d’autres Maliens. Je suis content et ça me donne la force de faire plus pour mon pays et pour les populations » a renchéri le PDG.

Le représentant du parrain de l’évènement, Aliou Badra Haidara a félicité le récipiendaire et toute son équipe pour les trophées. Le fils du guide a également apprécié les efforts consentis par la société pour aider les musulmans dans le cadre de la construction des mosquées.

Notons que la cérémonie de remise a été marquée par des prestations des artistes comme Youssouf Tapo, Balody, la fanfare de l’AJPM…

