Impôts, Douane, Domaines et Trésor : Gratitude et éloges du PM

Dire « merci » renforce la confiance et crée des liens significatifs entre les gens. Il est essentiel de montrer son appréciation et sa gratitude envers ces services. Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a exprimé son enthousiasme devant leurs accomplissements. Comme pour dire continuez à faire du bon travail ! Le Mali rêve de trouver des hauts cadres comme vous, merci pour votre dévouement. C’est incroyable de vous voir constamment placer la barre haute. Leurs performances exceptionnelles ont contribué à faire grimper les revenus de l’Etat vers des plus hauts sommets et d’améliorer le financement des dépenses prioritaires. Maïga a tenu à les féliciter et à reconnaître l’immense succès qu’ils ont obtenu au terme de l’exercice 2022.

Les services fiscaux sont parvenus à se rapprocher du record de 2019, de «très bons résultats», confirme le ministère des Comptes publics.

L’Etat a récupéré en 2022 des milliers de milliards de recettes. Un record établi en dépit d’une conjoncture internationale très difficile marquée par la crise sanitaire, la guerre russo-ukrainienne. Ces très bons résultats proviennent des efforts engagés des services d’assiette.

La tendance à la hausse des recettes fiscales observée ces dernières années s’est confirmée en 2022. Le chiffre record de 2021 en termes de recettes d’impôts, a été dépassé, avec dans l’escarcelle 992, 436 milliards de F CFA contre des objectifs assignés de 986,940 milliards. La Direction a donné le meilleur d’elle –même pour dépasser les attentes. Et l’attitude positive du chef, Mathias Konaté, a fait une énorme différence.

D’une année à l’autre, il s’avère que les subventions massives aux denrées alimentaires, s’est traduit pour la Douane malienne par une baisse du rendement fiscal. Nonobstant, les résultats globaux sont en nette progression. L’augmentation du volume des importations ainsi que les efforts déployés en matière de contrôle et de recouvrement des créances sont, également, à l’origine de ces résultats.

Soucieuse de garantir l’équité fiscale et un traitement uniforme pour l’ensemble des opérateurs économiques, l’administration douanière a poursuivi son action de lutte contre toute forme de fraude dont celle commerciale (notamment les fausses déclarations de la valeur des marchandises importées).

Malgré l’importante libéralisation du commerce, les recettes générées par les droits de douane restent significatives et ce, grâce aux efforts entrepris en matière d’adaptation du contrôle douanier aux nouvelles tendances de fraude et au volume important des importations.

Le travail acharné de l’inspecteur général Amadou Konaté s’est transformé en bénéfices tangibles pour le pays. Il a apporté aussi un sourire à tous les membres de son équipe, cela remonte toujours le moral, spécialement à l’heure où le gouvernement en a le plus besoin.

Le Trésor et les Domaines ont également impressionnés par les résultats réalisés ! Une chose est certaine, le gouvernement n’aurait pas pu aller aussi loin sans eux. Une chance extraordinaire pour le Premier ministre d’avoir des hommes aussi dévoués que Boubacar Ben Bouillé et Abdoulaye Dicko à leur bord. Les mots ne suffiront jamais à faire l’éloge de leurs réalisations, la qualité de votre travail et le talent, dont ils ont fait preuve, ont dépassé de loin les attentes.

Jamais les directeurs des services publics n’avaient bénéficié d’une telle marque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics au Mali. Pourvu que l’exercice ait valeur pédagogique et se perpétue.

Ibrahim Yattara

