Lancement des activités 2020 d’Accountability Lab : La course aux fonctionnaires intègres, est ouverte au Mali !

Depuis 2016 Accountabiity Lab Mali mène un combat farouche contre la corruption au Mali . Un combat qui porte sa touche innovante qui est la célébration des personnes intègres.

–Maliweb.net- En effet selon Moussa Kondo le président du Lab Mali « Le programme integrity icon est une activité de lutte contre la corruption en changeant de paradigme » Pour Monsieur Kondo dans un pays tel le nôtre pays miné par la corruption, au lieu de se limiter à chercher, combattre les corrompus comme se résume la plupart des actions sensées mettre fin à la corruption, il est important de mener autrement cette lutte anti-corruption qui n’est d’autre que de saluer l’intégrité des hommes et femmes dans le secteur public sur toute l’étendue du territoire.

A travers cette reconnaissance de probité des travailleurs, Accountability lance un challenge pour chaque citoyen qui va vouloir être célébrer un jour pour sa probité, une reconnaissance de l’intégrité, une culture de la valeur morale qui permettra de briser la chaîne gangrenée de la corruption au Mali.

La présente campagne lancée comme à ses précédentes va rendre hommage aux fonctionnaires responsables, intègres, et engagés pour un changement sociétal collectif. S’agissant du processus de nomination, l’équipe d’ accountability va procéder à l’implantation et la formation des équipes de volontaires sur l’ensemble du pays, qui vont se charger de la prise de nomination des fonctionnaires honnêtes et intègres. Un premier tri de 30 premiers dossiers sera soumis, et ensuite le tri des 5 finalistes toujours soumis à l’appréciation du jury ( Accountability Lab et d’autres membres de la société civile) désignés fonctionnaires honnêtes et intègres au titre de l’ année 2020.

Une consécration qui confirme les propos de Moussa Kondo « Tout n’est pas mauvais dans ce pays, il y a encore des femmes et des hommes sur qui on peut compter ».

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

Commentaires via Facebook :