Maison des cinéastes du Mali : Le dirpub d’Aujourd’hui-Mali, El Hadj Alou Badara Haïdara, distingué pour service rendu au cinéma malien

La Maison des cinéastes du Mali, dirigée par Boubacar Sidibé, en collaboration avec Mousso TV, a procédé hier à l’hôtel Sheraton Collection à la remise d’attestations de reconnaissance et trophées aux institutions, organisations et aux hommes et femmes pour leur engagement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale, la promotion de la femme et de la famille, le rayonnement de la culture malienne par le cinéma et la télévision. Le directeur du journal El Hadj Alou Badara Haïdara fait partie des heureux récipiendaires.

C’est devant un parterre de personnalités du monde des arts et de la culture, notamment des cinéastes, comédiens que cette cérémonie de remise des attestations et trophées s’est déroulée.

Ils sont au nombre de cinq personnes et structures à être distinguées par la Maison des cinéastes du Mali et Mousso TV. Il s’agit du directeur de publication du journal “Aujourd’hui-Mali”, El Hadj Alou Badara Haïdara, du directeur de publication du journal du journal “Le Reporter” Kassim Traoré, de la promotrice de Mousso TV Macoro Camara, du ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille et de Renouveau TV.

En remettant ces distinctions, le président de la Maison des cinéastes du Mali, Boubacar Sidibé a loué le rôle considérable joué par ses récipiendaires pour la promotion de ce secteur. S’agissant du directeur de publication du journal “Aujourd’hui-Mali”, il a rappelé que ce dernier depuis presque une vingtaine d’années s’est investi à travers ses nombreux articles de presse aux côtés des cinéastes pour les faire connaître davantage.

“Malgré votre calendrier chargé, vous avez été plusieurs fois membre de la commission nationale de désignation des deux réalisateurs du Mali, représentants notre pays à Clap Ivoire à Abidjan, un festival concours qui vise à promouvoir la coopération et intégration et qui a pour objectif de promouvoir les métiers du cinéma et audiovisuel”, a rappelé M. Sidibé tout en poursuivant que M. Haïdara a pris part aussi à plusieurs rencontres cinématographiques à travers le monde souvent à ses frais.

“A travers vos nombreux articles et reportages vous avez valorisé les jeunes cinéastes, le métier du cinéma, devenu très prisé dans le milieu jeune au Mali. C’est grâce à l’engagement des hommes et des femmes d’action et de conviction comme vous que notre culture avance”, a reconnu le président de la Maison des cinéastes.

Après avoir reçu sa distinction des mains du directeur du Centre national de la cinématographie, Modibo Souaré, le directeur du journal “Aujourd’hui-Mali” a remercié les organisateurs sur le choix porté sur sa modeste personne et a renouvelé son engagement à s’investir davantage pour le rayonnement du cinéma malien à travers le monde.

Kassoum Théra

