“Votre geste est pour nous, une source d’inspiration et de motivation renouvelée»

Lors de la remise des distinctions honorifiques, le vendredi 15 novembre 2024 au Palais de Koulouba, le choix s’est porté sur le Médiateur de la République, Mme Sanogo Aminata Mallé, pour remercier le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, en sa qualité de porte-parole des Récipiendaires. Il s’agit des médaillés de Grand Officier, de Commandeur, d’Officier et de Chevalier de l’Ordre National du Mali. Ces distinctions, précisera Mme Sanogo Aminata Mallé, sont à la fois un honneur et une responsabilité. “Un honneur pour le travail bien fait mais aussi une responsabilité pour nos actions futures. A cet égard, nous réaffirmons notre engagement à œuvrer pour le développement et la prospérité de notre pays, à défendre les valeurs de justice, de paix et de solidarité, et à travailler sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens “, a-t-elle- souligné. Voici son discours intégral de remerciements prononcé lors de la cérémonie.

C’est avec humilité et une grande émotion que je prends la parole aujourd’hui en tant que Porte-parole des récipiendaires des médailles de Grand Officier, de Commandeur, d’Officier et de Chevalier de l’Ordre National du Mali.

Excellence, Le Général d’Armée, Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat,

Nous sommes infiniment reconnaissants pour ces prestigieuses distinctions qui viennent couronner nos efforts et notre engagement au service de notre cher pays. Ces médailles représentent bien plus qu’une reconnaissance personnelle. Elles sont le témoignage de la confiance que vous placez en nous et de notre engagement à continuer de servir le Mali avec dévouement, loyauté et intégrité.

Votre geste est pour nous, une source d’inspiration et de motivation renouvelée dans la poursuite de notre mission avec encore plus d’ardeur.

Nous saisissons cette opportunité pour vous adresser nos chaleureuses félicitations suite à votre élévation au grade de Général d’Armée. Grâce à votre leadership, les fondements du Mali Kura ont été posés.

Mesdames et Messieurs,

Chers Co-récipiendaires,

En ce jour, nos pensées vont également à nos familles, à nos collègues, à nos amis et à tous ceux qui nous ont soutenus et encouragés tout au long de notre parcours.

Leur soutien indéfectible a été déterminant dans l’atteinte de nos objectifs et mérite notre reconnaissance la plus sincère.

Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux,

Recevez nos vives félicitations pour la bonne organisation de la présente cérémonie. Votre dévouement et votre souci du détail ont fait de cet événement, un moment mémorable et significatif pour chacun de nous.

Mesdames et Messieurs,

Chers Co-récipiendaires,

Ces distinctions sont à la fois un honneur et une responsabilité.

Un honneur pour le travail bien fait mais aussi une responsabilité pour nos actions futures. A cet égard, nous réaffirmons notre engagement à œuvrer pour le développement et la prospérité de notre pays, à défendre les valeurs de justice, de paix et de solidarité, et à travailler sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens.

Mesdames et Messieurs,

Chers Co-récipiendaires,

En conclusion, permettez-moi de réitérer à Son Excellence, le Général d’Armée, Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Grand Maitre des Ordres Nationaux du Mali, notre profonde gratitude pour cet honneur.

Vive le Mali, uni, apaisé et prospère.”

