Pour services rendus à la Nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a reconnu le mérite de plusieurs personnalités en leur décernant des distinctions dans différents grades : Grand Officier, Commandeur, Officier, Chevalier, Commandeur du mérite agricole, médaille du mérite militaire, Chevalier de l’Ordre du mérite de la santé …

Dans la mouvance du nouvel An, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, Grand maître des Ordres nationaux, vient de décorer plusieurs personnalités de différentes couches socio-professionnelles aux différents grades. Il s’agit de Grand Officier de l’Ordre national, Commandeur de l’Ordre national, Officier de l’Ordre national, Chevalier de l’Ordre national, Médaille de l’Etoile d’argent du mérite national Effigie Abeille. Sans oublier les médailles de Commandeur de l’Ordre du mérite agricole, d’Officier de l’Ordre du mérite agricole, Chevalier de l’Ordre du mérite de la Santé et la médaille du mérite militaire.

S’agissant des médaillés de Grand Officier de l’Ordre national du Mali, ils sont au total 8 récipiendaires. Il s’agit des Anciens Premiers ministres Zoumana Sacko et Cheick Modibo Diarra, Tiéfing Konaté (Ambassadeur) M’Barakou Arafa Askia Touré (Premier président de la Cour Suprême) Mamadou Koumaré (Professeur à la retraite) Morikè Konaré (ancien directeur de la Socima).

Ils sont 23 médaillés pour le grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali. Parmi lesquels figurent, entre autres, Founèkè Kéïta (ancien ministre) Kalifa Kéïta (ancien chef d’Etat-major de l’Armée de Terre) le Colonel-major Bah N’Daw (ancien ministre de la Défense) Mme N’Diaye Fatoumata Diakité (ambassadeur du Mali en Tunisie) Sirakoro Sangaré (ancien président de la Cnlpal) Lassana Kéïta (ancien ambassadeur) Mamadou Bandiougou Diawara (ancien ambassadeur) Mariam Djibrilla Maïga (présidente du Mouvement des femmes pour la paix) Djibril Baba Tabouré (directeur général de l’ATS) Me Hamidou Diabaté (ancien ministre) Kalifa Sanogo (maire de Sikasso) Colonel Yaya Ouattara (ancien directeur de la gendarmerie) Général Youssouf Goïta (ancien directeur de la Sécurité militaire) Colonel-major Nouhoum Sangaré (Attaché militaire) Boubacar Gouro Diall (Inspecteur général des Affaires étrangères) Ousmane Traoré (ancien ministre) et Nouhoum Sidibé (ancien Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam).

Pour le grade d’Officier de l’Ordre national du Mali, les promus sont au nombre de 50 personnes. Il s’agit de Baba Hamane Maïga (secrétaire général du ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation) Cheick Oumar Maïga dit Gilbert (secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Communication) Sombé Théra (secrétaire général du ministère de la Justice) Aser Kamaté (secrétaire général du ministère de la Sécurité) Marimantia Diarra (ancien ministre) Abou Sow (secrétaire général de l’Autorité de protection des données à caractère personnel) Samba Alhamdou Baby (Vérificateur général) Inspecteur général Alioune Diamoutènè (ancien directeur général de la Police) Hamed Diané Séméga (ancien ministre) Amadou Cissé (ancien ministre) Général de division Ibrahima Dahirou Dembélé (Inspecteur général des Armées et Services) Général de Brigade Souleymane Bamba (chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air) Général de Brigade Mohamed A. O. Méïdou (Cabinet du Premier ministre) Général Sidi Alassane Touré (Gouverneur de Mopti) Général Diamou Kéïta (ambassadeur du Mali en Angola) Général de Brigade Satigui Moro Sidibé (directeur général de la gendarmerie) Général de Brigade Abdramane Baby (chef d’Etat-major de l’Armée de Terre) Colonel-major Brahima Diabaté (directeur du Sport militaire) Colonel Diarra Koné (directeur Dirpa) Général de division Salifou Koné (ancien secrétaire du ministère de la Défense) Mme Siby Ginette Bellegarde (ancien ministre) Lassana Fofana (ancien DAF au Mdac) Colonel – major Tiéman Konaré (officier supérieur à la retraite) Docteur Adama Doumbia (médecin résidant à Marseille) Seydou Sissouma (Cabinet de l’Ancien président Amadou Toumani Touré).

En ce qui concerne les médaillés au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali, ils sont au nombre de 289 personnes. Il s’agit, entre autres, de Mme Traoré Nènè Touré (chargée de mission au Cabinet de la Première Dame) Lieutenant – Colonel Modibo Nama Traoré ( Conseiller en communication à la Direction générale de la Sécurité d’Etat) Lieutenant-Colonel Abdoulaye Traoré (chef d’antenne de la Dgse à l’Aéroport Modibo Kéïta) Dramane Biaré (Patriarche des Niaré) Moctar Koné (Président Recotrade) Youba Ba Ali Traoré (chargé de mission au Cabinet de l’Ancien Président ATT) Samir Naman (chargé de mission auprès du Professeur Dioncounda Traoré, ancien président de la République) Adam Seydou Thiam (chargé de mission au Cabinet de l’Ancien Président Dioncounda Traoré) N’Dèye Gaye Sissoko (chargée de mission à la Présidence de la République) Allassane Ba (président de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public) Sidy Ba (directeur adjoint de l’Agence de développement du Nord du Mali) Seydou Diabaté (directeur national des Archives du Mali) Daouda Doumbia (sous-directeur à la Direction générale de la Sécurité d’Etat) Ibrahima Kéïta (directeur général adjoint à la SE) Abdoul Galil Mansour (Député) Yiri Kéïta (Député) Guédiouma Sanogo (Député) feu Labass Kané (A titre posthume) Mahamadou Lamine Wagué (Député) Siaka Sangaré (Député) Almoudènè Ag Iknass (Député) Soumaïla Bayni Traoré (chef de service juridique du Conseil économique, social et culturel) Baye Konaté (Gouverneur de la Région de Kayes) Mamary Camara (Gouverneur de la Région de Koulikoro) Général de brigade Sidiki Samaké (Gouverneur de la Région de Gao) Colonel-major Nèma Sagara (secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères au Mspc) Commissaire divisionnaire de Police Joseph Doumbia (directeur de la Police Judiciaire) Commissaire principal de Police Ibrahima Soma Kéïta (chargé du 3ème Arrondissement de Bamako) Commissaire principal de Police Aminata Diallo (chargé du 10è Arrondissement de Bamako) Inspecteur général de police à la retraite Arouna Traoré, Commandant Sapeur-Pompier Thiam Samaké (sous-directeur des Relations publiques et de la coopération) Modibo Maïga (conseiller technique au ministère de l’Economie et des Finances) Sidi Mohamed Traoré (Agent comptable central du Trésor) Modibo Gouro Diall (directeur général de l’Office national des produits pétroliers) Ousmane Diarra (directeur général de l’Administration des biens de l’Etat) Mme Seck Oumou Sall (ambassadrice du Mali à Berlin) Salifou Maïga (secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire) Lalla Koïté (directrice générale de l’Autorité routière) Mary Traoré (directeur général adjoint de l’Ageroute) Souhahebou Coulibaly (directeur général de l’Agefau) Souleymane Bobo Tounkara (Journaliste et chef Desk Sport de L’Essor) Sory Ibrahim Kéïta (directeur de la Télévision nationale) Yahiya Abdou (conseiller technique au Ministère de l’Economie numérique et de la Communication) Hamadoun Kassogué dit Kass (artiste-dramaturge) Boubacar Sidibé (réalisateur) Michel Sangaré (comédien-humoriste) Ismaël Samba Traoré (écrivain) Diarrah Sanogo dite Bougouniéré (conseiller technique au Ministère de la Culture) Cheick Oumar Coulibaly (chef de Cabinet du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne) Mahamadou Gassama (agent de protection civile en France) Lassana Bathily (éducateur, Malien de France) Ibrahim Diaby (conseiller technique au Ministère des Affaires religieuses et du Culte) Cheick Soufi Bilaly (promoteur du Réseau Salam) Mouhamadou Haïdara (Imam) Amadou Berthé (Imam) Makan Moussa Sissoko (secrétaire général du Ministère des Mines et du Pétrole) Oumarou Sidiya (entraîneur de l’équipe nationale U-16 filles de basket-ball) Boubacar Diallo (entraîneur national adjoint de basket-ball des U-16 filles) Boniface Diallo (chef de Cabinet au Ministère des Sports) Gaoussou Drabo ( membre de la HAC) Aliou Djim (membre de la HAC) Mme Diallo Lalla Sy (Professeur d’enseignement supérieur à la retraite) Tidiane Médian Niambélé (directeur de Cabinet du Comité national olympique et sportif du Mali) Marouf Kéïta (Professeur de Médecine à la retraite) Colonel-major Issa Diallo (ancien directeur du Sport militaire).

S’agissant de la médaille de Commandeur de l’Ordre du mérite agricole, ils sont au nombre de deux récipiendaires à être décorés par le président de la République : Abdoumediane Touré (Ingénieur de la Statistique à la retraite) et Zana Sanogo (Ingénieur d’agriculture à la retraite) et 10 personnes ont été décorées au grade d’Officier de l’Ordre du mérite agricole. Parmi lesquelles, on peut citer Oumar Berhé (directeur général de l’Adrs) Sékou Abba Cissé (Ingénieur de l’élevage à la retraite) Ousmane Allaye Cissé (exploitant agricole). Et 30 personnes ont été promues au grade de Chevalier de l’Ordre du mérite agricole.

El Hadj A.B. HAÏDARA

