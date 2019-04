La section malienne de la fondation Mohamed VI des Oulémas africains a organisé du 27 au 28 Mars dernier son concours de mémorisation et de psalmodie du saint coran dans le but de choisir ses deux candidats devant défendre les couleurs du Mali au royaume chérifien lors du concours international Mohamed IV au mois de ramadan 2019. Le samedi 30 Mars 2019 à Maeva palace, les résultats du concours ont été proclamé devant d’énormes érudits et imams ainsi que devant le président de la section malienne de la fondation Mohamed VI des Oulémas africains Dr Abdou Zoubeir. C’est Mohamed Samba Diallo et Mohamed Hafiz Bah qui représenteront le Mali.

Initié par le roi Mohamed IV du Maroc afin d’inciter les jeunes à mémoriser, psalmodier le saint coran, à véhiculer un islam authentique à travers le monde, chaque année des concours sont organiser dans des pays afin de choisir les candidats devant défendre les couleurs de leurs pays respectifs au royaume chérifien a indiqué le président de la section malienne de la fondation Mohamed IV des oulémas africains Dr Abdou Zoubeir.

Il a mentionné que le concours a été organisé dans la plus grande transparence par des érudits du saint coran afin de permettre aux candidats du Mali de représenter valablement le pays et d’être des chances pour faire rayonner le non du Mali. Le Dr Abdou Zoubeir a affirmé que le Mali regorge un réservoir de jeunes talents qui ont mémorisé le saint coran et le psalmodié avec concordance. Il a remercié les efforts des maitres coraniques car pour lui, c’est grâce à eux que le Mali peut se targuer d’avoir une pelletée de jeunes en mesure de le représenter valablement.

Le président de la section malienne de la fondation Mohamed IV des Oulémas africains a convié les candidats qui auront la lourde tache de représenter le Mali lors du prix international Mohamed IV de mémorisation du saint coran de s’armer de courage et d’abnégation. Les membres du jury ont proclamé les résultats dans une ambiance festive et c’est Mohamed Samba Diallo et Mohamed Hafiz Bah qui défendront les couleurs du Mali lors de l’édition 2019 du prix international Mohamed IV de mémorisation du saint coran au Maroc.

Moussa Samba Diallo

