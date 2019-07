L’espace vert de Banankabougou a servi de cadre, sur initiative du Comité d’Action pour le Renouveau (CAREN) présidé par Cheick Oumar Diallo, à la cérémonie de remise de prix de reconnaissance (première édition) des populations de Banankabougou et de Faladié, aux hommes et aux femmes qui par leurs actions quotidiennes, leurs dévouements, leur engagements et leurs sens élevé du respect de l’autre et leur dextérité, ont contribué efficacement au renforcement de la cohésion sociale de leurs quartiers, gage d’un développement durable. Pour cette première édition, Cheick Oumar Diallo et ses camarades ont décerné huit ciwara et neuf attestations de reconnaissances. Ils sont allés à l’endroit des grandes figures de ses quartiers : Il s’agit d’El Hadji Bekaye Kounta (Imam de la grande Mosquée de Banankabougou), Manfing Traoré, Seydou Samaké (professeur du Lycée), Feu Alou Kouma, Feue Ba Awa Diallo, Feu Kabiné Kouyaté (griot de la Commune VI), Seydou Nantoumé (opérateur économique), Cheick Kéita, Salif Diombana.

Le président du CAREN, Cheick Oumar Diallo a expliqué que le choix des différentes personnalités n’a nullement été fait au hasard par l’association. Des enquêtes minutieuses ont été faites auprès des sages, notabilité traditionnels, religieuses, et autres pour la circonstance. Comme pour dire que dans tout travail, dit Cheick O Diallo, il y a toujours des gens qui se font admirablement remarquer par leur don de soi, leur disponibilité dont la reconnaissance de leur mérite s’impose comme un devoir de génération.

Selon le Caren, dit Cheicko O Diallo, il ne peut y avoir de développement harmonieux sans une solidarité active, sans l’amour du prochain entre les populations vivant ensemble et ayant les mêmes préoccupations, le même destin. Car c’est en cultivant l’amour, la solidarité et l’entraide entre tous les habitants de nos quartiers que nous parviendrons, déclare Cheick O Diallo, à booster le mieux être de nos familles et la marche en avant de leurs quartiers, fondements de notre pays. « Il s’agit d’un travail de longue haleine de rapprochement, de solidarité, d’amitié auquel nous invitons chaque citoyen, chaque famille de nos quartiers à s’y investir pour l’épanouissement de notre cadre de vie. Ce n’est pas un travail nouveau, mais un encouragement à cultiver la paix dans le cœur et les esprits que nous avons hérité des anciens. Ce travail admirable consistant à cultiver l’amour dans nos quartiers n’est pas et ne peut être une œuvre individuelle personnelle. C’est plutôt un effort conjugué de tous, ou chacun s’efforce de donner le meilleur de lui-même.

Le président du CAREN, Cheick O Diallo, s’est dit espéré que cette initiative contribue au renforcement de la solidarité, de l’entente, le travail bien fait et surtout du respect des valeurs traditionnelles dans leurs quartiers. « Nous considérons cette initiative de célébration de la reconnaissance du mérite est ainsi lancé et que chaque, le CAREN organisera avec vous, pour honorer les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux qui l’auront mérité par leur travail, leur don de soi et leur effort dans le développement de nos quartiers », a promis Cheick Oumar Diallo.

Pour boucler la boucle, le CAREN a remis une douzaine de pieds d’arbres au gestionnaire de l’espace vert de Banankabougou. Des plans qui ont été plantés devant les initiateurs, récipiendaires, leurs familles, et d’autres invités de marques.

Hadama B. Fofana

