Vendredi 5 juillet, le Directeur National des Routes, Mamadou Naman Keïta, a été élevé au rang d’Officier de l’Ordre national en reconnaissance de ses “mérites exceptionnels” dans l’accomplissement des missions à lui confiées. La distinction lui a été remise à Koulouba par le Grand maître des Ordres nationaux du Mali, Général de brigade Amadou Sagafourou Guèye.

Le récipiendaire s’est dit très « honoré » de cette haute distinction du Chef de l’Etat. Avec une grande modestie, Mamadou Naman Keïta a dédié sa médaille à ses proches collaborateurs, notamment sa hiérarchie, qui n’ont ménagé aucun effort pour l’aider dans toutes ses missions. Mais aussi et surtout, le Directeur National des Routes a dédié sa distinction à toute la Communauté du Mandé dont il est un fils prodige.

C’est une ‘’reconnaissance justifiée et méritée’’ a déclaré le Grand maître des Ordres nationaux du Mali, en remettant au Directeur National des Routes sa distinction. Pour le général de brigade Amadou Sagafourou Gueye, l’Etat rend ainsi hommage au parcours professionnel exceptionnel de Mamadou Naman Keita. “Sans tambour, ni trompette, vous avez vaillamment servi votre pays. Vous avez pleinement joué votre partition pour l’honneur du Mali et le bonheur des Maliens. Vous méritez amplement cette distinction. Vous méritez d’être un exemple pour vos cadets et la future génération” !

L’heureux récipiendaire était entouré de parents, amis et collègues. Témoignant au nom de la Direction Nationale des Routes, Abdoulbacou Maïga, Chef de Division Travaux, Contrôles et Technologies, s’est exprimé en ces termes : ‘’la Direction nationale des routes partage cet honneur fait à son Chef par les Hautes Autorités du pays et adresse ses vives félicitations à M. Keïta qui, il faut le rappeler, a lancé de belles initiatives depuis son arrivée à la tête de notre direction. Il y a l’échangeur de Ségou, Sikasso et des routes partout sur le territoire national. Grâce à son leadership, les travaux de construction de nouvelles routes seront bientôt lancés’’.

Depuis son intégration à la Fonction publique en 2000, le récipiendaire s’est révélé à ses collègues comme un homme rigoureux et assidu dans le travail. Il a ainsi occupé plusieurs fonctions et ce ne fut point une surprise que le Directeur par intérimaire fut confirmé en 2015 DNR.

Gaoussou M.Traoré

