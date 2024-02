Une forte délégation, composée de membres du gouvernement et du Conseil national de la Transition, avec à sa tête le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, était le jeudi 1 février 2024 à Kidal.

Le ministre de la Santé et du Développement social, membre de la délégation, est parti avec les bras chargés en vue d’apporter du sourire à la population de Kidal qui manque de tout. Dans cette forte délégation, figuraient également les directeurs des organismes de prévoyance sociale dont celui de l’INPS, Ousmane Karim Coulibaly.

Après un accueil chaleureux réservé à la délégation de haut niveau de neuf (09) ministres, en l’occurrence le ministre d’Etat, Abdoulaye Maïga, les ministres de la Santé et du Développement social, de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, de L’Entreprenariat de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de l’Énergie et de l’Eau du ministre de l’Éducation Nationale, de la Réconciliation, de la Justice et des Droits de l’Homme, avec forte délégation du Conseil National de la Transition (CNT), des directeurs centraux et des membres des cabinets ministériels, plusieurs rencontres ont été organisées pour recueillir les préoccupations des populations de la ville.

Pour sa part, le ministre de la Santé Assa Badialo Touré s’est rendu au Cs-Réf de Kidal pour visiter les locaux. Au terme de cette visite, elle a remis, au nom du chef de l’Etat, Assimi Goïta, au Cs-Réf de Kidal, une ambulance médicalisée, un lot de médicaments et 200 kits alimentaires au bénéfice des personnes handicapées et couches vulnérables de la région de Kidal.

Selon Mme le ministre de la Santé et du Développement social, aucun Malien où qu’il soit ne sera oublié par le département de la Santé et du Développement social.

S’agissant des doléances, le ministre Assa Badialo Touré a promis de tout mettre en œuvre pour venir à bout desdites demandes des autorités sanitaires, notamment combler le déficit de personnel des structures de santé.

Source : INPS

