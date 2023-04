Le PADREIII met en concurrence ses communes d’intervention

Dans le cadre du Projet Décentralisation et Bonne Gouvernance au Mali le conseil Régional de la Société civile de Ségou est chargé de mettre en œuvre l’axe 2 dont l’objectif est l’amélioration du dialogue sur la résilience socio-économique dans le contexte de la pandémie de Covid-19 entre les autorités communales/ régionales et les Organisations de la Société Civile (OSC). Apres la mise en place des plénières des femmes et des jeunes dans les quinze (15) communes d’inventions dans les régions de Ségou et San et l’élaboration des Plans d’action pour chaque commune , le projet entre dans sa phase croisière avec le financement des projets des communes qui auront satisfait les conditionnalités d’accès au fonds.

Les domaines éligibles au fonds vont de l’agriculture avec grand A à l’artisanat en passant par les activités concourant à rétablir la paix intracommunautaire. D »un montant de près de quatre-vingt millions, le fond servira à financer les projets viables des communes qui auront rempli les conditions du comité de sélection présidé par le Gouverneur de Ségou.

Les représentants des communes viennent d’être édifiés sur les fiches de projet à renseigner et les modalités de mise en œuvre.

Pour rappel le programme « Appui à la décentralisation et au développement régional au Mali » de la Coopération Allemande au Mali et est financé par le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ). Son but est de renforcer les capacités de l´Etat malien à mobiliser les ressources financières, à promouvoir le développement économique régional et à fournir des services publics de base par l’intermédiaire des Collectivités territoriales, et ce dans le respect des principes de bonne gouvernance. Il intervient dans trois régions du Mali, à savoir Koulikoro, Ségou et Gao et a pour objectif de renforcer le rôle des Collectivités territoriales dans le développement socio-économique.

CONCOURS DE BONNE GOUVERNANCE LOCALE :LA COMMUNE DE CINZANA REMPILE

Le Programme de Gouvernance Locale Redevable (PGLR+ 2021-2026) (PGLR+) a lancé un concours de transparence dans les communes de sa zone d’intervention en septembre dernier. Et c’est la commune de Cinzana qui a remporté le premier prix pour la zone de Ségou. Le maire en toute reconnaissance a dédié ce prix à M. Jean Marie KEITA premier maire de la commune de Cinzana et actuel président du conseil de cercle de Ségou

Triompher des autres n’est pas difficile, mais se maintenir au sommet est une tache rude dit un adage de chez nous. La commune de Cinzana vient pour la troisième fois de remporter le premier prix du Concours de transparence. Doté d’un prix de douze millions de francs CFA le prix est la récompense de l’effort que la commune a déployé en termes de gestion et de redevabilité.

Véritable évaluation grandeur nature de la décentralisation, le concours porte sur au total neuf (9) Critères de transparence/ performance. Il s’agit de la Réalisation de la planification du développement de la Commune, la Réalisation de la consultation des conseils villageois et du débat public dans le processus d’élaboration du budget primitif de la commune, la Réalisation de la restitution publique du bilan de gestion de la commune ,la Diffusion par la radio des informations sur la programmation et la passation des marchés publics, les décisions des sessions du Conseil Communal, les coûts et conditions d’accès aux différentes prestations (état civil, foncier/domaine, santé, eau potable), le Taux de réalisation de la TDRL, le Paiement par la Commune de sa cote part dans le système de référence évacuation , le Pourcentages de CSCOm et d’écoles de la Commune avec un point d’eau moderne fonctionnel et non- fonctionnel et en fin le Taux de réalisation du budget de la commune. Chaque critère ici énuméré dispose d’une source de vérification approprié

Le jury du concours a ainsi tous les éléments d’appréciation pour départager les communes ayant postulé

Rappelons que la mise en place par l’Etat d’un concours de transparence est évoquée dans le <<Projet de Loi sur le principe de transparence dans l’administration et la vie publique>> Ce projet de Loi fait suite aux travaux du « Forum National sur la Corruption et la Délinquance financière » de 2014-2015. Il stipule en son Article 1 : ‘La présente Loi vise à promouvoir le principe de transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration publique. A cette fin, elle vise à contribuer à une meilleure information et à la formation de l’opinion des citoyens (h/f) en renforçant les conditions de leur accès aux informations et documents officiels’.

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas a proposé que le Programme Gouvernance Locale Redevable (PGLR) du Consortium SNV, Oxfam, Cordai et V4T initie un concours de transparence au niveau de ses Communes d’intervention comme test d’apprentissage pour le développement d’un concours national. Dans la phase initiale de PGLR, trois éditions du concours ont été organisées entre les 180 communes partenaires dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Huit (8) communes (toutes des régions de Mopti et Ségou) ont été primées pour un montant total de 270 millions de francs CFA. Pour la gestion du concours, les équipes de PGLR+ ont mis en place un Comité d’Orientation constituant le Jury du concours dont les membres étaient issus des Structures nationales (DGCT, DGAT, ANICT, AGETIC, CDI, AMM et la société civile) qui seront les plus impliquées dans la mise en œuvre de l’éventuel futur concours de niveau national.

