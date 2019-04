La coordination locale des radios du cercle de Kadiolo (CORALOKA) avec l’appui de L’ONG ORFED à travers son programme promotion pour la paix au sahel (PPS) a organisé un atelier d’échanges et de formation sur les stratégies de participation du public aux politiques de diffusion des radio communautaire à l’endroit des radios partenaires du PPS. C’était du 18 au 20 Mars à Zegoua frontière Mali Côte d’Ivoire.

Ont pris part à cet atelier, plus de 20 journalistes et animateurs membres de la CORALOKA, de l’association des journalistes pour la paix et la non-violence (AJPV) et l’APAC. Pendant 3 jours les participants ont échangé sur des modules comme les spécificités et fonctions de la radio communautaire, la programmation de la radio communautaire, les stratégies innovantes applicables à nos radios, l’élaboration d’une stratégie de suivi (quel rôle des clubs d’écoute radio phonique)… Cet atelier avait pour objectif non seulement de contribuer à l’éveil et à l’ouverture d’esprit de la population mais aussi de faire en sorte qu’elle s’implique d’avantage au bien être de sa radio (radio communautaire). Selon les organisateurs, les objectifs visés ont été largement atteints.

Korodjo Coulibaly

Commentaires via Facebook :